مؤتمر جروس: مباراة نصر حسين داي الأهم في المجموعة.. لن نلعب للثأر

يرى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أن مواجهة نصر حسين داي الجزائري غدا الأحد في ختام مباريات المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية هي الأهم في مشوار الفريق الأبيض.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط قبل مباراة الجزائر غدا، ويأتي بعده بترو أتليتكو الأنجولي ونصر حسين داي برصيد 7 نقاط لكل الفريق.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي: "تنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة ومباراه مهمة جدا بل هي الأهم في المجموعة ولا تحمل أي أخطاء، ولابد أن نكون متحدين ونلعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والتأهل لأننا سندخل المباراة بهدف تحقيق الـ3 نقاط".

واستدرك "المباراة ليست ثأرية كما يحاول البعض تصوير ذلك، وحضرنا الى الجزائر للعب مع فريق محترم يضم مجموعة من العناصر المميزة ولديه طموح التأهل هو الآخر".

وكان نصر حسين داي خطف تعادلا قاتلا مع الزمالك 1-1 في مباراة برج العرب في الجولة الثانية.

وأضاف مدرب الزمالك "نخوض المباراة في ملعب أرضيته جيدة وهو ما سيجعل لاعبي الزمالك يقدمون مباراة جيدة، والفريق سيكون حريصا على استغلال جميع الفرص التي تتاح من أجل التسجيل ".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - مزيكا الأهلي تعزف.. المارد الأحمر يضرب الساورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في إفريقيا

بالفيديو - ابتسامة زيدان تضيء برنابيو.. ريال مدريد يتجاوز سيلتا في مباراة عودة "المنفيين"

بالفيديو – انطلاقة معلول واندفاع مروان.. الساورة يهز شباكه بالخطأ لصالح الأهلي

بالفيديو – الإسماعيلي يودع دوري الأبطال بخسارة أمام الإفريقي.. وقسنطينة يرافق مازيمبي لربع النهائي

هيثم فاروق: الإسماعيلي ظُلم في إفريقيا.. وسيحدد بطل الدوري المصري