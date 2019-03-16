هدف مُبهر وأخطاء بالجملة وعقدة إيهاب لـ حسام حسن.. المصري 4-2 سموحة

انتصر المصري برباعية مقابل هدفين على حساب سموحة في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

رباعية المصري جاءت عن طريق أحمد ياسر وحسين رجب وإسلام عيسى ومحمود وادي في الدقائق 15 و60 و87 و95.

بينما سجل السيد فريد ثنائية سموحة في الدقيقة 8 و92.

وقفز المصري للمركز الرابع برصيد 41 نقطة من 25 مباراة، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الـ 15.

عقدة إيهاب جلال لـ حسام حسن استمرت، بعدما كتب مدرب المصري انتصاره السادس على حسام حسن.

وفاز إيهاب جلال 6 مرات على حسام حسن في 10 مواجهات جمعت بينهما.

حسام حسن فاز مرة واحدة على إيهاب جلال بينما تعادلا الثنائي 3 مرات.

خسارة سموحة أمام المصري، هي الثانية على التوالي لـ حسام حسن الذي تولى المهمة في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي.

بينما حقق إيهاب جلال انتصاره الخامس على التوالي مع المصري.

لقاء مثير للغاية شهد أحداثا بالجملة بدأت في الدقيقة الثامنة والسبب أحمد مسعود.

حارس المصري يخرج من مرمى ويحاول المرور من باسم مرسي، قبل أن يُسقطه ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وترجم السيد فريد الركلة بنجاح معلنا عن تقدم مبكر للفريق السكندري.

المصري ضغط بقوة بعد الهدف وسيطر بالكامل على مجريات المباراة قبل أن يدرك التعادل عن طريق أحمد ياسر من خطأ دفاعي لـ سموحة.

انطلاقة من إسلام عيسى ليخترق منطقة جزاء سموحة قبل أن يرسل عرضية متقنة على رأس أحمد ياسر الهارب من الرقابة ليحولها بسهولة في الشباك.

ربع ساعة والنتيجة تعادل إيجابي.

الأمور لم تختلف مع انطلاق الشوط الثاني، نقطة خطورة سموحة ظهرت من الركلات الحرة، بينما اعتمد المصري على سرعات إسلام عيسى ورأسيات إسلام رجب.

سلاح الركلات الحرة لـ سموحة، استفاد به المصري، بعدما أرسل فريد شوقي عرضية داخل منطقة جزاء سموحة وسط تخبط دفاعي كبير للفريق السكندري، لتصل الكرة لـ إسلام رجب الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 60.

ومع محاولات سموحة لإدراك التعادل، انطلق إسلام عيسى بسرعته متوغلا منطقة جزاء الفريق السكندري في الدقيقة 87 ليسجل الهدف الثالث.

هدف ثالث للفريق البورسعيدي، يُقربه للغاية من الانتصار.

ولكن سموحة رفض الاستسلام ليسجل من جديد عن طريق فريد شوقي في الدقيقة 90.

رأسية فريد شوقي أوصلت المباراة لـ 3-2.

بعدها جاء موعد الهدف المبهر عن طريق محمود وادي.

محمود وادي أطلق تسديدة ولا أروع من دائرة منتصف الملعب تماما، مستغلا خروج محمد أبو جبل من مرماه.

تسديدة وادي اخترقت شباك سموحة لتكتب الهدف الرابع المبهر لـ المصري.

ولا تعتقد أن الأمور انتهت هنا. ركلة جزاء جديدة لـ سموحة.

لكن هذه المرة تصدى مسعود لركلة السيد فريد، لتنتهي المباراة 4-2.

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