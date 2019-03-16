عبد الحفيظ: مباراة الزمالك هي الأهم لنا في الموسم

السبت، 16 مارس 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري هي الأهم للفريق الأحمر هذا الموسم.

وقال عبد الحفيظ لقناة صدى البلد: "الفريق سيحصل على راحة سلبية لعدة أيام لأننا في حاجة لها، ثم نعود للتحضير لمواجهة الزمالك".

وأضاف "مباراة الزمالك هي الأهم بالنسبة لنا هذا الموسم لأنها ستحدد شكل المنافسة على لقب الدوري".

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وأكمل "الأهم بالنسبة لنا هو أن تكون المباراة في إطار كرة القدم فقط، وما يسبقها من أيام وأيضا ما سيكون بعدها".

وعن حالة استاد برج العرب الذي يستضيف المباراة رد قائلا "لا يزال هناك 15 يوما متبقيين على موعد المواجهة، وأعتقد أن المسؤولين عن الملعب قادرون على تحسين حالته".

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 30 مارس الجاري في مباراة الدور الأول للدوري المصري.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن الفوز على شباب الساورة الجزائري والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ "تعاملنا مع المباراة بكل احترام خاصة أن الفريق الجزائري حديث العهد في المسابقات الإفريقية قدم مستوى مميز في الفترة السابقة وخلال وقت قصير".

وأردف "نركز فقط في كل مباراة ولا ننصت لأي أحاديث أخرى قد تشتت الأذهان، والأهم هو الفوز وحصد النقاط والتأهل في الصدارة".

وواصل "أيمن أشرف يعاني من كدمة في الظهر أما سعد سمير يعاني من إجهاد عام في العضلات، والثنائي سيشارك في مران الأهلي بشكل طبيعي بعد الراحة السلبية".

وعن حكم المباراة قال "الحكم كان جيد ولكنه احتسب تسلل غير صحيح بالمرة على وليد أزارو".

وأتم تصريحاته "البطولة الإفريقية في نسختها الحالية أصعب بكثير من الماضية خاصة أن كل الفرق المتأهلة كانت تنافس على الصدارة".

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