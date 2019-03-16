بالفيديو - مزيكا الأهلي تعزف.. المارد الأحمر يضرب الساورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في إفريقيا

عزف الأهلي الموسيقى الخاصة به وقدم أداء قوي ورائع وحقق الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثية مع أداء جماعي رائع وتألق من الثنائي علي معلول ورمضان صبحي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وبذلك يكون الأهلي تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ورافقه من المجموعة سيمبا التنزاني الذي حقق الفوز على فيتا كلوب 2-1 وجاء في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

بينما جاء شباب الساورة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط ثم فيتا كلوب في المركز الرابع بـ7 نقاط ويودع الثنائي البطولة.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بضغط قوي لمحاولة تسجيل الهدف الأول مبكرا واخترق معلول من الناحية اليسرى وأرسل عرضية مرت أعلى رأس مروان محسن وأجايي، ثم تحول الهجوم إلى الجانب الأيمن وقابل أجايي عرضية محمد هاني بضربة رأسية مرت بجوار المرمى.

واستمر الضغط الأحمر على الفريق الجزائري ومن ركلة حرة نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء ثم ارتدت الكرة من الدفاع قابلها ناصر ماهر بتسديدة أرضية قوية مرت بجوار المرمى في فرصة خطيرة كادت تمنح الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 24.

وأسفر الضغط الأحمر عن تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 30 عن طريق فاتح طالح مدافع الساورة بالخطأ في مرماه، بعدما مرر مروان محسن إلى علي معلول داخل منطقة الجزاء ليخترق النجم التونسي ويرسل عرضية أرضية قوية تصطدم بالمدافع وتذهب إلى الشباك.

وضاعف الأهلي تقدمه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مروان محسن، بعد هجمة منظمة وتبادل تمريرة الكرة بين اللاعبين إلى أن وصلت للمتألق علي معلول في الناحية اليسرى ليرواغ مدافع شبيبة الساورة بمهارة ويرسل عرضية رائعة إلى المهاجم الذي استلم الكرة ووضعها في الشباك.

مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني ظهرت خطورة الفريق الجزائري عندما وصلت الكرة إلى زيني حمار وسدد بقوة بجوار مرمى الشناوي.

وكاد مروان أن يسجل الهدف الثالث للأهلي بعدما أرسل علي معلول عرضة رائعة في الدقيقة 58 قابلها المهاجم برأسية مرت جوار المرمى.

وأرسل محمد هاني عرضية إلى خارج منطقة الجزاء وصلت إلى ناصر ماهر الذي سدد بدقة لكن حارس مرمى شبيبة الساورة أبعدها ببراعة إلى ركلة ركنية.

وأجرى مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي تغييران ودفع بكل من حسين الشحات وياسر إبراهيم بدلا من جونيور أجايي وأيمن أشرف.

معلول المتألق واصل توزيع الهدايا وفي الدقيقة 77 أرسل عرضية أرضية إلى حسين الشحات جعلته في مواجهة المرمى لكنه سدد بقوة خارج الشباك في فرصة خطيرة أخرى.

ثم شارك المهاجم المغربي وليد أزارو بدلا من مروان محسن.

وأخيرا جاء الدور على حسين الشحات لتسجيل الهدف الثالث للأهلي وهو الأفضل في المباراة في الدقيقة 82 بعد مراوغة رائعة من رمضان صبحي لدفاع الفريق الجزائري ثم مرر الكرة إلى الشحات الذي رواغ هو الآخر المدافع ثم سدد بالقدم اليسرى في الشباك.