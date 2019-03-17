رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف موعد الانتهاء من أعمال التطوير

كشف علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، عن الموعد المحتمل لانتهاء أعمال الصيانة استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح درويش: "الأعمال في الملعب ستنتهي بنسبة كبيرة في 30 أبريل المقبل".

مضيفا: "أعمال تطوير الأرضية تسير بشكل جيد، والصور تثبت أن الملعب في حالة ممتازة".

وشدد: "سيكون مثل الملاعب الإنجليزية".

رئيس هيئة استاد القاهرة لم يخف سعادته باختيار صحيفة "ميرور" لاستاد القاهرة ضمن 6 ملاعب يمكنها استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا حال إقامته بعيدا عن القارة العجوز.

وقال درويش: "سعدت للغاية بهذا الاختيار، هذا يثبت أن استاد القاهرة هو أفضل ملعب في إفريقيا ولديه سمعته قبل انتهاء أعمال التطوير الجارية حتى".

مضيفا: "عندما ننتهي من أعمال التطوير، سيتحوّل استاد القاهرة ليكون واحدا من الملاعب العالمية".

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