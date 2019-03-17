رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف موعد الانتهاء من أعمال التطوير

الأحد، 17 مارس 2019 - 01:03

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

كشف علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، عن الموعد المحتمل لانتهاء أعمال الصيانة استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح درويش: "الأعمال في الملعب ستنتهي بنسبة كبيرة في 30 أبريل المقبل".

مضيفا: "أعمال تطوير الأرضية تسير بشكل جيد، والصور تثبت أن الملعب في حالة ممتازة".

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وشدد: "سيكون مثل الملاعب الإنجليزية".

رئيس هيئة استاد القاهرة لم يخف سعادته باختيار صحيفة "ميرور" لاستاد القاهرة ضمن 6 ملاعب يمكنها استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا حال إقامته بعيدا عن القارة العجوز.

وقال درويش: "سعدت للغاية بهذا الاختيار، هذا يثبت أن استاد القاهرة هو أفضل ملعب في إفريقيا ولديه سمعته قبل انتهاء أعمال التطوير الجارية حتى".

مضيفا: "عندما ننتهي من أعمال التطوير، سيتحوّل استاد القاهرة ليكون واحدا من الملاعب العالمية".

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