شوقي غريب: استبعاد رمضان من المنتخب الأول؟ هذا حق أجيري

علّق شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، على استبعاد رمضان صبحي من قائمة المنتخب الأول.

غريب صرّح لبرنامج "الماتش": "عدم انضمام رمضان للمنتخب الأول هو قرار أجيري وليس قراري، اللاعب يؤدي بشكل جيد وشارك في كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، لكن اختيارات المنتخب الأول حق لأجيري وليس لنا".

منتخب مصر الأوليمبي يسافر إسبانيا صباح غدا الأحد لإقامة معسكر سيشهد خوض مباراتين وديتين أمام الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، ورمضان سيكون متواجدا في قائمة غريب.

يواصل المدرب المخضرم: "لدي 7 غيابات في قائمتي، 5 انضموا للمنتخب الأول، وثنائي مصاب هم محمد محمود وطاهر محمد طاهر".

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مشددا على قوة التجربة الودية: "منتخب هولندا سيواجهنا بكامل نجومه، إذ يتواجد كلويفرت لاعب روما وتشونج لاعب مانشستر يونايتد ودي يونج لاعب أياكس المنتقل لـ برشلونة، ولديهم العديد من الأسماء في عدة فرق أوروبية".

وشرح غريب سبب استدعاء محمد صادق فقط من الإسماعيلي: "فضلت أن نصطحب لاعب واحد من الإسماعيلي، لأن الفريق لم يعد بعد من تونس، وبالتالي سينضم لاعبوه متأخرين لمعسكرنا في إسبانيا".

معسكر المنتخب المصري في مدينة أليكانتي الإسبانية سيفتح أبوابه للمحترفين المصريين في أوروبا أصحاب الجنسية المزدوجة: "طبقّنا نفس التجربة وقتما كنت مدربا لمنتخب الشباب وأسفرت عن إظهار محمد زيدان الذي كان يلعب في الدنمارك حينها، تواجدنا في أوروبا يسهّل حضور هؤلاء اللاعبين الراغبين في تمثيل منتخب مصر، وسنحظى بالفرصة لمشاهدتهم في التدريبات بعد أول مباراة ودية أمام أمريكا، من الممكن أن نستفيد بلاعب ممتاز".

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