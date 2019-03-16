فالفيردي: غامرت بإشراك ديمبيلي.. وأتفق مع سولشاير في "نظرية الملعب"

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، أن الدفع بـ عثمان ديمبيلي في مواجهة أوليمبيك ليون بدوري أبطال أوروبا كان "مغامرة".

برشلونة يواجه ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين مساء الأحد في الجولة 28 من الدوري الإسباني، بعد أيام من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب ليون.

الفرنسي تعرّض لإصابة عضلية قبل أسبوع أمام رايو، ورغم ذلك دفع به فالفيردي كبديل أمام ليون أثناء التقدم بهدفين مقابل هدف واحد وقتما كان الفريق الضيف على بعد هدف من التأهل، قبل أن ينهي ديمبيلي المباراة مصابا مجددا مع مدة غياب أطول هذه المرة.

وبرر فالفيردي هذا القرار في حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة بيتيس: "ديمبيلي تعرض لإصابة، شارك في المباراة ببعض من الانزعاج، ولكننا غامرنا بالدفع به بسبب مصيرية المباراة، نأمل أن نستعيده في ظرف 3 أو 4 أسابيع، كان يوما يستحق المغامرة".

مضيفا: "معنوياته كانت جيدة وقد أراد المشاركة، عرفنا أن القرار فيه مغامرة. لم أكن سأدفع به إن كانت النتيجة مختلفة، ولكن ربما لو لم يشارك في مباراة ليون وأقحمته في مباراة الغد، لتعرض أيضا لنفس الإصابة".

هل حذّره الأطباء من الدفع بـ ديمبيلي؟ فالفيردي لا ينكر ذلك: "من الجلي أن هذه وظيفتهم، لكني أيضا صاحب القرار وقد كانت مباراة مصيرية".

برشلونة سيواجه مانشستر يونايتد في ربع النهائي: "مباراة مانشستر يونايتد صعبة، إنه فريق وصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يونايتد فريق تاريخي، منافس جذاب ويعيش فترة رائعة، المواجهة ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات، خصوصا بعد ما فعلوه أمام باريس سان جيرمان، إنه فريق لا يستسلم أبدا".

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أبدى ارتياحه للعب الإياب على ملعب كامب نو، لأن يفضل خوض المباراة الثانية خارج ملعبه، وفالفيردي يوافقه: "عامل الملعب صار غير حاسم للغاية في تحديد النتائج، من الطبيعي أن يفكر بهذه الطريقة بعد التأهر من ملعب باريس سان جيرمان رغم هزيمته على ملعبه. عامل الملعب ليس حاسما مثلما كان في الماضي".

برشلونة مرشح أبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا، عبارة لا يتفق معها فالفيردي تماما "لن أجرؤ على التفوّه بذلك، لست مطالبا بذلك، أن تعتبر نفسك مرشحا أكثر من فريق آخر لن يعطيك أي أفضلية. أي فريق من الثمانية يمكنه الظفر باللقب".

ورفض فالفيردي التعليق على قرار ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا باستبعاد كليمنت لونجليه: "لونجليه يلعب بشكل مميز ويغطي مركز قلب الدفاع بصورة رائعة رفقة بيكيه وموريو وفيرمايلن. مدرب فرنسا هو المسؤول عن هذه القائمة وأنا المسؤول بدوري عن اختياراتي".

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، فيما يحتل مواجهه بيتيس المركزالثامن برصيد 39 نقطة.

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