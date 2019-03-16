مؤتمر لاسارتي: استفدنا من أخطاء الساورة.. وبعض اللاعبين يفتقدون الخبرة الإفريقية

السبت، 16 مارس 2019 - 21:00

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

أوضح مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه نجح في استغلال أخطاء شبيبة الساورة ما تسبب في خلق الكثير من الفرص أمام المرمى وتسجيل 3 أهداف.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بثلاثية دون رد، ليتصدر المارد الأحمر مجموعته.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "استفدنا من أخطاء الفريق المنافس وهذا ساعدنا على صناعة الكثير من الفرص على المرمى".

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وأضاف "القادم سيكون أفضل لنا وسنواصل مسيرتنا في الدوري وبطولة إفريقيا ولكن بعد الحصول على فترة راحة أثناء التوقف الدولي".

وأكمل "بعض اللاعبين لا يزالوا يفتقدون الخبرة الإفريقية خاصة اللاعبين الشباب مثل محمد هاني وكريم نيدفيد وناصر ماهر ورمضان صبحي، ولكن المشاركات المتتالية في البطولة تزيد خبراتهم".

وأوضح لاسارتي "المرحلة الماضية شهدت ضغوطا كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني بسبب موقف الفريق في المجموعة ولكننا نجحنا في التعامل مع الموقف بشكل جيد".

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