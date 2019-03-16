نافاس: زيدان مدرب رائع على المستوى الإنساني.. يخبر اللاعبين بالحقيقة

أبدى كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد امتنانه للفرصة التي منحه إياه زين الدين زيدان العائد لتدريب الفريق.

نافاس ظهر كحارس أساسي في انتصار ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيجو 2-0 على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 28 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح الحارس الكوستاريكي بعد المباراة: "أشكر الرب، حظيت بفرصة اللعب اليوم، أنا سعيد جدا بالعودة للمشاركة. اللعبة كانت سريعة للغاية وأنا ذهبت إليها واثقا من قدرتي على إبعادها، تملكنتي رغبة كبيرة للعب، فقد تدربت بقوة طوال الموسم، وساندت زملائي كثيرا وقتما ابتعدت عن المشاركة، أشعر بالامتنان والرضا".

مضيفا: "نحن سعداء، المشاعر الإيجابية متملكة من المجموعة، واجهنا صعوبة في التسجيل، لكننا استطعنا الوصول للشباك في الشوط الثاني. أعجبتني شخصية الفريق والرغبة والطموح والضغط الذي طبقوه. ندرك ضرورة أن نتطور كثيرا، لكننا أيضا قدّمنا العديد من الأمور الجيدة".

ولم يخف نافاس سعادته بعودة زيدان لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية: "جميعنا سعداء، نعرفه مسبقا، ونعرف طريقة عمله، ندرك أنه مدرب صريح ويتمتع بجانب إنساني كبير، يعرف كيف يفكر اللاعبين بقدر معرفته بأمور التدريب، زيدان مدرب يخبرك بالحقيقة دوما".

وأردف: "في الولاية الأولى لـ زيدان، قام دائما بدعمي، والآن مع عودته وضع ثقته في شخصي بأول مباراة حتى ألعب، إنه يعرفني. أنا واثق من أنني أمتلك مدربا سيخبرني بالحقيقة ويمدني بكثير من الهدوء".

هل يقصد بحديثه مدربه السابق سانتياجو سولاري؟

نافاس أجاب: "لن أتحدث عن المدربين السابقين، مدربي الآن هو زيدان، ما أقوله هو أن زيدان على المستوى الشخصي أخبرني دائما بالحقيقة، لا أقصد الحط من قدر أي شخص، لست من هذا النوع".

ولا يفكر نافاس كثيرا في مستقبله مع ريال مدريد: "أمتلك عامين إضافيين في عقدي، ولا أحد يعرف المستقبل. ولكن طالما أنا هنا مرتديا هذا القميص وحاملا لهذا الشعار على صدري، فسأعطي كل شيء، فترة تواجدي هنا هي أمر ليس في يدي".

واختتم مجيبا عن إمكانية استمراره كحارس أساسي على حساب تيبو كورتوا: "لا أعرف، أستمتع بالفرصة التي يعطيني إياها المدرب، أنا متاح لأي قرار يتخذه، سأواصل العمل وأبذل الجهد، وإن أعطاني مزيدا من الفرص، فسأستمتع بها".

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