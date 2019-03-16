سيواصل الحكم المصري الدولي جهاد جريشة الظهور في بطولات الاتحاد الدولي الصيف المقبل، من خلال كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في بولندا.

جريشة كان واحدا من الحكام الذين ظهروا في كأس العالم 2018 على أرض روسيا، وصفّر مباراة إنجلترا وبنما التي احتسب فيها ركلتي جزاء خلال فوز منتخب الأسود 6-1.

نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم ينص على عدم ظهور الحكام في مسابقات فيفا لعامين متتاليين، فما سبب تواجد جريشة في كأس العالم للشباب كحكم فيديو بعد عام من ظهوره في مونديال روسيا؟

جريشة يجيب لـ في الجول: "النظام ينص على أن الحكام الذين ظهروا في كأس العالم 2018، لا يمكن لهم أن يظهروا في بطولات الاتحاد الدولي بالعام التالي 2019، بغرض إتاحة الفرص لحكام آخرين".

واستدرك: "لكن الاختيار وقع علي رفقة باكاري جاساما وباملاك تيسيما، لنكون حكام فيديو في كأس العالم للشباب 2019".

مبررا: "الاتحاد الدولي يريد خلق جيل من الحكام الافارقة أصحاب خبرة في التعامل مع تقنية الفيديو".

واختتم مبرزا الفائدة التي ستعود عليه من هذه التجربة على أرض بولندا: "أمتلك رخصة تسمح لي بتحكيم مباراة يتم الاستعانة خلالها بتقنية الفيديو، لكن يجب أن أدير مباراة رسمية كحكم فيديو حتى يتم اعتمادي في هذا الصعيد، حتى الآن تدربت على التقنية في معسكرات فيفا دون أن أطبقها في مباراة رسمية".

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