بالفيديو – أسود بلباو تفك عقدة أتليتكو وتمهّد طريق برشلونة للقب الدوري

قدّم أتليتك بلباو خدمة كبيرة لـ برشلونة، بفوزه على أتليتكو مدريد بهدفين دون رد، على ملعب سان ماميس، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

إينياكي ويليامز وكينان كودرو سجلا هدفي بلباو في شوط المباراة الثاني، وفكا عقدة أتليتكو مدريد.

الفوز رفع رصيد بلباو إلى 37 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد أتليتكو عند 56 نقطة في المركز الثاني.

بلباو فاز على أتليتكو أخيرا بعد 11 مباراة متتالية في الدوري دون فوز، إذ يرجع التفوق الأخير للباسكيين على دييجو سيميوني إلى 27 يناير 2013.

بينما تعرّض أتليتكو للهزيمة الثانية في ظرف أيام، بعد توديعه دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس بهزيمة ثلاثية صادمة في إيطاليا رغم تقدُمه ذهابا بهدفين دون رد.

الشوط الأول لم يشهد أي تسديدة على المرمى من فريق أتليتكو مدريد، وهو رقم لم يتحقق سابقا طوال فترة دييجو سيميوني، بينما أنقذ يان أوبلاك مرماه مانعا أصحاب الأرض من تسجيل التقدم.

المباراة احتاجت للانتظار حتى الدقيقة 73 لتشهد الهدف الأول بواسطة إنياكي ويليامز الذي تقدّم لـ بلباو بعد عرضية إينيجو كوردوبا.

ويليامز الذي سجّل هدفه الثالث هذا الموسم في الدوري، يظهر في المباراة رقم 109 على التوالي بمنافسات الدوري الإسباني دون غياب عن بلباو.

الهدف قضى على عذرية شباك أوبلاك التي دامت 450 دقيقة متتالية في الدوري هذا الموسم.

مخالب بلباو واصلت النيل من أتليتكو، خصوصا عندما دخل المهاجم المنتدَب في سوق الانتقالات الشتوية، كينان كودرو، في الدقيقة 85، ولم يحتج لأكثر من 27 ثانية على أرض الملعب ليضيف هدف فريقه الثاني.

ليصير أتليتكو مهددا باتساع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 10 نقاط كاملة، كما بات الفارق مع ريال مدريد الثالث نقطتين فقط.

فيما صار بلباو على بعد 3 نقاط فقط من المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، بعد أن صارع على الهبوط أغلب فترات الدور الأول.

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