بالفيديو – انطلاقة معلول واندفاع مروان.. الساورة يهز شباكه بالخطأ لصالح الأهلي

السبت، 16 مارس 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - بتروجت

انطلق علي معلول متوغلا منطقة جزاء شبيبة الساورة قبل أن يرسل عرضية أرضية حولها مروان محسن بمساعدة دفاع الفريق الجزائري، داخل الشباك. الأهلي يتقدم.

الأهلي يواجه الساورة في الجولة الأخيرة الحاسمة في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

البداية كانت لصالح الأهلي كما هو منتظر. الأحمر سيطر على مجريات اللعب ولكن الفرص لم تُخلق بالشكل الكافي على مرمى الفريق الجزائري.

أخبار متعلقة

مران مستبعدي الأهلي – وليد سليمان وعمرو جمال يشاركان في جزء من تدريبات الكرة.. وحمدي فتحي يواصل التأهيل حسام عاشور: جمهور الأهلي داعما لنا وليس عامل ضغط.. سنحاول حسم المباراة مبكرا 4 أشياء يبحث عنها الأهلي أمام شبيبة الساورة.. وتفادي أمر سيء تكرر 7 مرات سابقا مدرب الأهلي: علينا ألا نستعجل الفوز أمام الساورة.. ومشاركة الشناوي لم تحسم

وفي الدقيقة 30 اهتزت شباك شبيبة الساورة بلمسة بالخطأ من فاتح طالا.

فاتح طالا فشل في التعامل مع عرضية علي معلول الأرضية مع اندفاع مروان محسن لتهتز الشباك.

وفي حالة استمرار تلك النتيجة، يتأهل الأهلي كمتصدر لمجموعته.

اقرأ أيضا:

تقرير: الوضع مشتعل في غرف ملابس إنتر.. "شجار بين إيكاردي وسباليتي وصراعات عرقية"

ميرور: استاد القاهرة بين 6 ملاعب مرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال خارج أوروبا

زادة لـ في الجول: متفائلون بعبور حسين داي بعدما وفرنا سبل الراحة للفريق

لن يذهب إلى أرسنال؟ إشبيلية: محادثتنا مع مونشي إيجابية للغاية

كلوب يكشف عن خطط ليفربول في التعاقدات الصيفية

في إفريقيا الأهلي الساورة

نرشح لكم

أخر الأخبار

سباليتي يتجاهل سؤالا عن إيكاردي ويُصرح: وجدنا مهاجما شابا يمكنه إعطاء الكثير لنا 2 ساعة | أوروبا
سيغيب عن أوروجواي؟ سواريز يتعرض لإصابة في الكاحل أمام بيتيس 2 ساعة | أوروبا
ميسي يعلّق على هتاف جماهير بيتيس باسمه 2 ساعة | أوروبا
مدرب بيتيس: فخور بتحية جماهيري لـ ميسي.. رؤيته يلعب رفاهية لنا 2 ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك: شعرت أننا في طائرة مخطوفة من مدربنا والحكم ضد نصر حسين داي 2 ساعة | إفريقيا
جاتوزو عن مشاجرة كيسي وبيليا: تعرضنا لهزيمة مزدوجة 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

قد ينال إعجابك