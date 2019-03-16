بالفيديو – انطلاقة معلول واندفاع مروان.. الساورة يهز شباكه بالخطأ لصالح الأهلي

انطلق علي معلول متوغلا منطقة جزاء شبيبة الساورة قبل أن يرسل عرضية أرضية حولها مروان محسن بمساعدة دفاع الفريق الجزائري، داخل الشباك. الأهلي يتقدم.

الأهلي يواجه الساورة في الجولة الأخيرة الحاسمة في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

البداية كانت لصالح الأهلي كما هو منتظر. الأحمر سيطر على مجريات اللعب ولكن الفرص لم تُخلق بالشكل الكافي على مرمى الفريق الجزائري.

وفي الدقيقة 30 اهتزت شباك شبيبة الساورة بلمسة بالخطأ من فاتح طالا.

فاتح طالا فشل في التعامل مع عرضية علي معلول الأرضية مع اندفاع مروان محسن لتهتز الشباك.

وفي حالة استمرار تلك النتيجة، يتأهل الأهلي كمتصدر لمجموعته.

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