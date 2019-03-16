ميرور: استاد القاهرة بين 6 ملاعب مرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال خارج أوروبا

السبت، 16 مارس 2019 - 12:38

كتب : FilGoal

لجنة الكاف للتفتيش على ملاعب أمم إفريقيا

"ملعب كبير وأجواءه رائعة"، لهذه الأسباب رشحت صحيفة "ديلي ميرور" استاد القاهرة لاحتمالية استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مستقبلا.

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية تقريرا عن ملاعب بمقدورها استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مستقبلا في ظل تصريحات أليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي ألمح لذلك فيها.

وجاء استاد القاهرة الدولي ضمن ستة ملاعب رشحتها الصحيفة من خارج قارة أوروبا، يمكنهم استضافة الحدث الكبير.

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وكتبت الصحيفة عن استاد القاهرة ما يلي:

يستضيف مباريات منتخب مصر، ومباريات فريقي الأهلي والزمالك. هذا الملعب الذي يتسع لـ75 ألف مشجع واسع الشهرة وبمقدوره خلق أجواء رائعة.

تأسس عام 1960 وخضع لصيانة كبيرة في عام 2005 قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2006.

المهندس الذي أشرف على بناء الملعب هو الألماني فيرنر مارخ، وهو نفسه مصمم الملعب الأوليمبي في برلين عاصمة ألمانيا.

موقع في القاهرة رائعة، لكنه يخلق بعض المخاوف الأمنية بسبب الاشتباكات الجماهيرية.

وجاءت قائمة ترشيحات صحيفة ميرور للاستادات خارج قارة أوروبا التي بإمكانها استضافة نهائي دوري الأبطال مستقبلا كالتالي:

1- استاد ميت لايف في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يتسع إلى 82 ألف متفرج.

2- استاد مرسيدس بينز في أتالانتا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يتسع إلى 73 ألف متفرج.

3- استاد الملك فهد في الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي يتسع إلى 68 ألف متفرج.

4- استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل والذي يتسع إلى 78 ألف متفرج.

5- استاد الملك خليفة في الدوحة بقطر والذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

6- استاد القاهرة الدولي في القاهرة بمصر، والذي يتسع إلى 75 ألف متفرج.

يذكر أن استاد القاهرة مغلق في الفترة الحالية من أجل تجهيزه لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

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