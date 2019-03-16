لن يذهب إلى أرسنال؟ إشبيلية: محادثتنا مع مونشي إيجابية للغاية

بعدما أعلن روما رحيل مونشي عن منصبه كمدير رياضي للنادي اتجهت الأنظار فورا صوب أرسنال الذي أبدى رغبته في التعاقد مع الرجل الذي صنع نهضة إشبيلية في العقد الماضي.

لكن يبدو وأن النادي الأندلسي قد صنع تغييرا في المسارات، ومونشي قد يعود إلى ناديه السابق بدلا من النادي اللندني.

إشبيلية أعلن إقالة مدربه بابلو ماتشين يوم الجمعة بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد سلافيا براج وتولي خواكين كاباروس المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وخوسيه كاسترو رئيس النادي أعرب عن رغبته في استعادة خدمات مونشي ووصف المحادثات معه بالإيجابية.

وقال في تصريحات للصحفيين: "إشبيلية يحتاج الآن إلى مدير رياضي ونحن نبحث عن الأفضل، والأفضل بالتأكيد هو مونشي".

وأضاف "مفاوضتنا تسير معه بشكل جيد، والمحادثات كانت إيجابية للغاية".

مونشي رحل عن إشبيلية في 2017 متجها صوب العاصمة الإيطالي روما بعد ما يزيد عن 17 عاما في خدمة النادي الأندلسي.

وخلال تلك الفترة باع لاعبين مثل داني ألفيش وسيدو كيتا وجوليو بابتيستا بأثمان مرتفعة، كما تعاقد مع لاعبين مثل سيرخيو راموس وخوسيه أنطونيو رييس وخيسوس نافاس.

إشبيلية قدّم عروضا قوية في الدور الأول للموسم الحالي، وتصدّر الدوري الإسباني في الجولة الثامنة والجولة 13.

في الدور الثاني انحدرت نتائج الفريق بشكل لافت، وحقق فوزا واحدا في 10 جولات بالدوري، قبل أن يتنفس الصعداء بفوز كبير على ريال سوسيداد قوامه 5-2 في الجولة الماضية، لم يكن شفيعا ليحافظ ماتشين على منصبه مع الخروج الأوروبي المفاجئ.

إشبيلية يحتل المركز السادس بالدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن خيتافي الرابع.

الفريق الأندلسي ودّع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي بالهزيمة 3-6 أمام برشلونة في مجموع المباراتين.

عودة كاباروس

في المقابل، يعود خواكين كاباروس لتولي تدريب إشبيلية حتى نهاية الموسم في ولاية ثالثة.

كاباروس (63 عاما) شغل منصب المدير الرياضي لـ إشبيلية، قبل أن تستعين به إدارة الرئيس بيبي كاسترو لإنقاذ الفريق وإعادته للمربع الذهبي للدوري.

ويشتهر كاباروس من خلال ولايته الأولى في إشبيلية ما بين عامي 2000 و2005، عندما ساهم في تصعيد عدة أسماء شابة للفريق الأول على رأسها: سيرخيو راموس، خيسوس نافاس، خوسيه أنطونيو رييس، أنطونيو بويرتا، كارلوس مارتشينا –مساعده الحالي-.

المدرب الأندلسي المخضرم مَر على عدة أندية في السنوات اللاحقة، أهمها: ديبورتيفو لاكورونيا، أتليتك بلباو، مايوركا، ليفانتي، غرناطة، أوساسونا.

في 28 أبريل، عاد كاباروس بشكل مفاجئ لتدريب إشبيلية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفا لـ فيتشينزو مونتيلا المُقال، ونجح في تحسين نتائج الفريق والتأهل إلى الدوري الأوروبي، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي.

كاباروس سيخوض مباراته الأولى كمدرب لـ إشبيلية في مواجهة إسبانيول يوم الأحد المقبل، والتي ستكون رقم 500 له في تاريخه بالدوري الإسباني.

اقرأ أيضا:

حسام عاشور: جمهور الأهلي داعما لنا وليس عامل ضغط.. سنحاول حسم المباراة مبكرا

فريق واحد لم يستطع ميسي الفوز عليه مع برشلونة.. ولن يقدر أبدا على الأرجح

4 أشياء يبحث عنها الأهلي أمام شبيبة الساورة.. وتفادي أمر سيئ تكرر 7 مرات سابقا

من إنزال السروال إلى اللعب لـ إسبانيا.. خايمي ماتا أو ما يمكن أن يتغيّر في 10 سنوات

إنفانتينو يعلن: كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا في 2021.. ونعمل لزيادة منتخبات مونديال قطر