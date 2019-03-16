كلوب يكشف عن خطط ليفربول في التعاقدات الصيفية

السبت، 16 مارس 2019 - 12:00

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بالتأهل أمام بايرن ميونيخ

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن خطط فريقه في التعاقدات الصيفية بالموسم المقبل.

المدرب الألماني يبدو وأنه يريد التركيز بشكل أكبر على تطوير لاعبيه بعد التعاقد مع أليسون ونابي كيتا وجيردان شاكيري وفابينيو مطلع الموسم الجاري.

وقال كلوب عند سؤاله عن خطط الريدز الصيفية: "لا أريد الحديث تحديدا عما سنفعله ولكن لا أظن أن هذا الفريق في اللحظة الحالية يحتاج لإنفاق الكثير من الأموال".

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وأوضح في التصريحات التي نقلتها شبكة سكاي سبورتس "أفضل طريقة هي مزيد من التقارب بين لاعبي المجموعة ومحاولة تطويرهم جميعا معا، ثم أن يبقوا مع بعضهم لفترة".

وأشار إلى ما يعتبره سببا في التراجع "ربما كانت هذه مشكلة ليفربول في العقد الأخير، عندما كانوا يحظون بفريقا جيدا كان لاعبيه في الموسم التالي يذهبون إلى كل أندية العالم، وهذا لن يحدث هذا العام بالتأكيد".

وتطرق مدرب بروسيا دورتموند السابق إلى سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي والنظرة التي يحملها المشجعون المحايدون لفريقه.

وقال: "أعتقد أنه إن كنت مشجعا لإيفرتون فإنك تتقيء في الصباح عندما تفكر: أوه ليفربول، إنهم فريق عظيم. لماذا على باقي الناس أن يعجبوا بنا؟ هذه كرة القدم. طالما أنهم لا يكرهوننا لأن هذا كثير جدًا".

واختتم تصريحاته "علينا فقط التركيز على ما نفعله وما يمكن أن نحققه. الأمر يتعلق بنا فقط".

ليفربول ينافس على الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي، وفي دوري أبطال أوروبا تأهل الفريق إلى ربع النهائي في مواجهة بورتو، مواجهة إن تخطاها فإنه سيكون على موعد مع الفائز من مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد.

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