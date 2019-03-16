هيثم فاروق: الإسماعيلي ظُلم في إفريقيا.. وسيحدد بطل الدوري المصري

السبت، 16 مارس 2019 - 17:45

كتب : FilGoal

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس أن فريق الإسماعيلي تعرض للظلم في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي خسر أمام الإفريقي بهدف مقابل لا شيء ليودع دوري الأبطال بلا تحقيق أي فوز. (طالع التفاصيل)

وقال هيثم فاروق: "الإسماعيلي تعرض للظلم في بطولة إفريقيا داخل ملعبه وخارج ملعبه أيضا".

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وأضاف خلال تواجده في استوديو بي إن سبورتس "الإسماعيلي لا يمتلك النفوذ المتواجدة في الفرق الأخرى والتي بسببها تُجامل على ملعبها".

وعلى الرغم من نتائج الدراويش في بطولة إفريقيا، يرى هيثم فاروق: "الإسماعيلي سيحدد بطل الدوري المصري هذا الموسم".

وأوضح "الإسماعيلي تعادل مع الأهلي وانتصر على بيراميدز ولم يواجه الزمالك حتى الآن".

وشدد "سأذكركم جميعا عندما يُنهي الإسماعيلي الدوري في المربع الذهبي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.

الإنتاج الحربي في المركز السابع بـ 32 نقطة ولكن من 26 مباراة. المقاولون سادسا بـ 34 نقطة من 24 مباراة، ثم يأتي المصري في المركز الخامس بـ 38 نقطة من 24 مباراة.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 52 نقطة من 21 مباراة، ويليه الأهلي بـ 51 نقطة من 22 مباراة.

بيراميدز في المركز الثالث بـ 48 نقطة من 24 مباراة، والمقاصة الرابع بـ 39 نقطة من 24 مباراة.

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