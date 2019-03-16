شاهد – تريزيجيه يتلألأ ويسجل ويصنع في الـ +90.. قاسم باشا يهرب من فخ أكهيسار

تألق محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" ليسجل في الوقت القاتل ويقود قاسم باشا للانتصار على أكهيسار سبور بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 26 من الدوري التركي.

تريزيجيه شارك أساسيا وصنع هدف تعادل فريقه في الدقيقة 87 قبل أن يُسجل بنفسه هدف الانتصار في الدقيقة 95.

بينما جلس كريم حافظ على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 71.

فودي كويتا تقدم أولا لـ قاسم باشا في الدقيقة السابعة من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

لكم متذيل الترتيب في تركيا رفض الاستسلام، ليسجل مرتين ويقلب النتيجة.

هدف تعادل أول في الدقيقة 32 عن طريق ألفيس مانو من لعبة ثنائية وتسديدة أرضية باغتت حارس قاسم باشا.

وفي الدقيقة 62 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض ضد قاسم باشا، نجح جيريمي لوتيتيكا في تحويلها بنجاح.

تريزيجيه رفض أن يخرج فريقه مهزوما، ليصنع التعادل في الدقيقة 87. تمريرة قابلها عبد الرحمن خاليلي وهزت الشباك.

وفي الدقيقة 95 ومن تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، نجح تريزيجيه في تسجيل هدف الانتصار القاتل لـ قاسم باشا.

ووصل قاسم باشا للنقطة 34 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أكهيسار عند النقطة 21 في المركز الأخير.

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