تقارير - أوزيل دعا أردوغان إلى حفل زفافه

الاجتماع الأخير بينهما كان سببا في انتهاء مشوار ميسوت أوزيل الدولي مع المنتخب الألماني، ويبدو أن علاقة لاعب أرسنال قوية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

صحيفة بيلد الألمانية ذكرت - نقلا عن تقارير تركية - أن أوزيل قابل الرئيس التركي مجددا وهذه المرة كان يحمل معه أكثر قميص كهدية: كان يحمل دعوة زفاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوزيل دعا أردوغان لحفل زفافه الذي يقام الصيف المقبل، وأن الرئيس التركي سيكون ضيف شرف في هذا الحفل الذي سيتزوج فيه اللاعب الألماني ذو الأصول التركية من الممثلة التركية ذي الأصول السويدية أمينة جولشن.

صحيفة "حرييت" التركية قالت إن أوزيل وجولشن تقابلا مع أردوغان في مطار أتاتورك الدولي وبعد محادثة قصيرة عن حياتهما في لندن أظهر لاعب أرسنال دعوة الزفاف.

ما الذي حدث مع أوزيل وأردوغان؟

صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي أعلن اعتزاله اللعب دوليا في يوليو الماضي على خلفية أزمة مقابلته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو من العام الماضي.

أوزيل وإلكاي جوندوجان - لاعب مانشستر سيتي - صاحبي الأصول التركية تعرضا لسيل من الانتقادات في ألمانيا، بعد مقابلة أردوغان في لندن.

وكتب أوزيل بيانا نشره على 3 مراحل وقتها، برر فيه سبب التقاطه لصورة ومقابلة أردوغان في لندن، مشيرا إلى أنه كان ليصبح شخصا لا يحترم أصوله لو رفض ذلك.

وشدد أوزيل على أنه يمتلك قلبين، أحدهما ألماني والآخر تركي في إشارة منه لأصول عائلته.

واُستغلت صور أردوغان مع ثنائي منتخب ألمانيا في دعاية للرئيس التركي خلال الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي والتي أعيد انتخابه فيها بنسبة تجاوزت 52%.

وهاجم أوزيل في البيان رينارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني، والذي لم يهتم بالاستماع له عندما فسر له سبب مقابلة أردوغان وخلفية اللاعب التركية بعكس الرئيس الألماني الذي قابله لاعب أرسنال واستمع لكلماته.

وتحدث صانع ألعاب أرسنال عن التهديدات التي تلقاها أفراد عائلته وكذلك رسائل الكراهية التي تلقوها جميعا، مؤكدا أن تلك الأمور تمثل ألمانيا في الماضي ليست الحالية والتي ترحب بكل الأعراق.

وأعلن أوزيل خلال الجزء الثالث من البيان اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي بعد 9 سنوات من اللعب مع المانشافت، مؤكدا أنه لن يستطيع اللعب في ظل تلك العنصرية وعدم الاحترام.

ولعب أوزيل مباراته الأولى بقميص منتخب ألمانيا عام 2009، وشارك خلال تلك المدة في 92 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 40 لزملائه وكان عضوا في الفريق الذي توج بمونديال 2014 بالبرازيل.

أما أردوغان فلم يصمت وقرر الدفاع عن اللاعب، وقال لصحيفة الصباح التركية "تحدثت مع أوزيل، سلوكه وموقفه في البيان كان وطنيا. إنها عنصرية ضد ديانته وضد شاب أعطى كل شيء لمنتخب ألمانيا وساهم في نجاحاته وهو أمر غير مقبول تماما".

وواصل دفاعه لاحقا عن صاحب الأصول التركية "مثل هذه التصرفات العنصرية يجب أن تنتهي. أوزيل الذي وُلد ونشأ في ألمانيا طرده المجتمع بسبب صورة التقطها في إنجلترا. أرفض مثل هذه التصرفات لأن هؤلاء اللاعبين الصغار الذين وصلوا للمنتخب تعرضوا للطرد".

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