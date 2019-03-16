فريق واحد لم يستطع ميسي الفوز عليه مع برشلونة.. ولن يقدر أبدا على الأرجح

لا يمكنك الصمود أمام ليونيل ميسي، سيترصّد دفاعاتك ويحبط جماهيرك، إن فشل في المرة الأولى، فسيفعلها في الثانية.. ينبطق هذا على الجميع، إلا فريق واحد.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

في مواجهة أوليمبيك ليون مساء الأربعاء، حقق ميسي فوزه الشخصي رقم 476 بقميص برشلونة، ليعادل شابي إيرنانديز صاحب الرقم القياسي مع الفريق الكتالوني على هذا الصعيد، وليصير قريبا من الانفراد بالرقم.

إجمالا، واجه ميسي 85 فريقا في مسيرته مع برشلونة، واستطاع تحقيق الفوز –مرة واحدة على الأقل- على كل المنافسين، باستثناء منافس واحد.

يونيون ديبورتيفا أتليتكو جرامينيت ميلان، فريق لم تسمع غالبا به سابقا، هو الوحيد الذي خرج سالما من تحت أقدام ميسي.

الفريق المتواجد حاليا في دوري القسم السادس الإسباني، بعد أن قضى الموسمين الماضيين في القسم السابع، يمتلك شرف الصمود أمام ميسي دونا عن بقية الفرق، فمتى حدث ذلك؟

27 أكتوبر 2004، فريق المدرب فرانك رايكارد يرتحل إلى بلدة سانتا كولوما القريبة في إقليم كتالونيا، لخوض مباراة دور الـ64 لكأس ملك إسبانيا.

ميسي البالغ من العمر 17 عاما في هذا التوقيت، يظهر في التشكيلة الأساسية لـ برشلونة لأول مرة على الإطلاق، بعد أن شارك قبلها مرتين كبديل.

اللاعب الأسطوري –مستقبلا- بدأ اللقاء في خط الهجوم إلى جوار السويدي هنريك لارسون والفرنسي لودوفيك جيولي وسط تشكيلة أغلبها من البدلاء أمام فريق من القسم الثالث.

على غير المتوقع، واجه برشلونة صعوبات كبيرة أمام فريق جرامينيت المغمور، لدرجة دفعت المدرب رايكارد إلى سحب لاعبه الشاب الذي يدعى ميسي في التغيير الأول بالدقيقة 73، وتعويضه بالكاميروني صامويل إيتو.

في الوقت الإضافي، صُدم برشلونة بهدف مفاجئ في الدقيقة 103 عن طريق أوسكار أويس، تسبب في خروج الكتلان من مسابقة الكأس، إذ أقيمت بنظام الجولة الواحدة وليس الجولتين كما هو الحال الآن.

أما ميسي، ففشل في الخروج بذكرى إيجابية من ظهوره الحقيقي الأول بقميص برشلونة، ولم يتحصّل أبدا على فرصة الانتقام من هذا الفريق الصغير الذي انحدرت أحاوله في السنوات التالية، وهبط الدرجات نزولا دون عودة.

شاهد ملخص لمسات ميسي في المباراة الأولى له كأساسي

وخلافا لذلك، فقائد برشلونة الحالي لم يواجه صعوبة في الانتصار على أي منافس، فنجده قد هزم ريال مدريد 19 مرة، كما حقق الفوز على إشبيلية 28 مرة، أكثر من أي منافس آخر.

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