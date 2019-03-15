إنفانتينو يعلن: كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا في 2021.. ونعمل لزيادة منتخبات مونديال قطر

بداية من عام 2021، سيكون كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا. هكذا أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد استحداث نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية، بداية من عام 2021 بمشاركة 24 فريقا، على أن تقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو.

وقال إنفانتينو في المؤتمر الصحفي لإعلان بعض قرارات المجلس التنفيذي للفيفا اليوم الجمعة "نحن اليوم سعداء لإعلان نظام جديد أو كأس عالم حقيقي للأندية يبدأ عام 2021".

وأضاف "هدفنا دائما هو تشجيع كل الأندية حول مختلف دول العالم، وهذا التغيير جزء من ذلك".

رئيس الفيفا واصل "أعتقد أن القرار الجديد سيكون علامة فارقة في تاريخ الفيفا".

وأتم "لا صحة لإقامة البطولة في قطر، لكننا سنعلن عن البلد المستضيف للبطولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وستكون تقسيمة الفرق المشاركة في البطولة الجديدة كالتالي:

8 أندية من أوروبا.

3 أندية من أمريكا الجنوبية.

3 أندية من أمريكا الشمالية.

3 أندية من إفريقيا.

3 أندية من آسيا.

1 نادي من قارة أوقيانوسيا

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن كيفية اختيار تلك الفرق، أو هل أن البطولة ستقام كل سنة أم كل عدد معين من السنوات، وسط تقارير تشير لإقامة البطولة كل أربع سنوات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" كان قد أبدى اعتراضه عن النظام الجديد للبطولة، في حين وافقت اتحادات كل القارات الأخرى.

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من جهة أخرى، تحدث إنفانتينو عن زيادة محتملة في عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعن ذلك قال إنفانتينو "سنعمل مع قطر على زيادة عدد المنتخبات من 32 منتخبا إلى 48 في البطولة المقبلة".

وأضاف "إذا حدث هذا الأمر سيكون رائعا، وإن لم يحدث فسيكون رائعا أيضا ولا مشكلة".

إنفانتينو أتم "لن يتقرر الأمر قبل شهر يونيو المقبل، مع احتمالية لدخول دول أخرى لاستضافة البطولة رفقة قطر".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم المقبلة، والمقرر لها في عام 2022.

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