من إنزال السروال إلى اللعب لـ إسبانيا.. خايمي ماتا أو ما يمكن أن يتغيّر في 10 سنوات

إن لم تكن متابعا جيدا للدوري الإسباني، فعلى الأرجح ستجهَل المهاجم الذي قرر لويس إنريكي ضمه لقائمة منتخب إسبانيا.. هذا المهاجم كان عنصرا في واحدة من أكثر مظاهر الاحتجاج إثارة للجدل قبل 10 سنوات.

خايمي ماتا (30 عاما) يلعب في خيتافي، ويخوض موسمه الأول على الإطلاق في الدوري الإسباني، وعلى وشك الظهور الدولي الأول بقميص لاروخا.

اقرأ: قائمة إسبانيا - استبعاد إيسكو وثنائي أتليتكو.. ضم نافاس ومهاجم خيتافي

ماتا الذي توج هدافا لدوري القسم الثاني في الموسم الماضي بقميص بلد الوليد بعد تسجيله 33 هدفا، بات بطلا قوميا في خيتافي هذا الموسم بتسجيله 13 هدفا في القسم الأول، وقيادته الفريق إلى المركز الرابع في المسابقة حتى اللحظة.

اللاعب المولود في مدريد دخل قائمة إسبانيا على حساب عدة أسماء دائمة الحضور، على رأسها دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد، وباكو ألكاسير لاعب بوروسيا دورتموند.

لكنها لن تكون المرة الأولى التي يكون فيها ماتا تحت الأضواء، إذ سبق له أن كان محطا لاهتمام وسائل الإعلام الأوروبية، وإن لم يكن بشكل فردي.

في موسم 2009\2010، زار فريق جالاكتيكو بيجاسو المدينة الرياضية لـ ريال مدريد "فالديبيباس" لمواجهة الفريق C للمينرجي في منافسات دوري القسم الثالث الإسباني، ووجودها فرصة سانحة لبعض من الاعتراض.

لاعبو فريق بيجاسو، وبينهم مهاجم شاب يُدعى خايمي ماتا، لم يكونوا قد تقاضوا أجورهم لعدة أشهر.

الفريق اصطف بكل شجاعة في مواجهة كاميرات المصورين، وقاموا بإنزال سراويلهم في وضح النهار، صورة تناقلتها أغلب وسائل الإعلام الأوروبية، وأعطتهم بعضا من الشهرة الوقتية.

هذا الاحتجاج لم يكن الوحيد من نوعه في ذلك الموسم من لاعبي بيجاسو، بل أقدم اللاعبون على احتجاج متطرف أكثر في غرفة خلع ملابسهم، عندما ظهروا في صورة شبه عُراة، مع تغطيتهم مناطقهم الخاصة بلوحات ورقية تحمل رقم حساب بنكي.

في 2018\2019، لا يحتاج خايمي ماتا إلى خلع سرواله، عليه فقط الاستمتاع بملمس القميص الأحمر، بعد أن صار ثالث لاعب في تاريخ خيتافي ينضم لمنتخب إسبانيا.

اقرأ أيضا:

إنفانتينو يعلن: كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا في 2021.. ونعمل لزيادة منتخبات مونديال قطر

مؤتمر مدرب الساورة: نملك فرصتين للتأهل.. وندرك صعوبة مواجهة الأهلي "نادي القرن"

مران الأهلي – الشناوي ومعلول وربيعة يشاركون في التدريبات الجماعية.. ومحاضرة من لاسارتي

تقرير: شكوى رسمية من أتليتكو مدريد بسبب احتفال رونالدو

كلوب عن لقاء بورتو: ليست أفضل قرعة بالنسبة لنا.. ونتيجة الموسم الماضي كانت غريبة