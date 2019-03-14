فان دايك يكشف تعليمات كلوب قبل الانتصار على بايرن

كشف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول النقاب عن التعليمات التي ألقاها يورجن كلوب على لاعبيه قبل الانتصار على بايرن ميونيخ في ملعب أليانتس أرينا.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر دور الـ16 من دوري الأبطال بفضل ثنائية من ماني. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن الأداء الذي قدمناه قريب جدا من الكمال، خاصة بعد نتائجنا في دور المجموعات، كان مهمًا للغاية. لقد عرفنا كيف استعدوا للمباراة وكيف سيواجهونا أيضًا، وأعتقد أننا حققنا نجاحًا رائعًا. الاحتفال مع الجماهير كان أمرًا لا يصدق. إنهم يأتون في كل مكان نذهب إليه، وهو ما يمنحنا شعورًا بالفخر باللعب في هذا النادي وارتداء هذا القميص".

وعن التعليمات التي ركز عليها المدرب، أوضح الهولندي: "أخبرنا أن نتحلى بالشجاعة عندما تكون لدينا الكرة، تأكد من أن الجميع يريد الكرة وعندما ندافع، دافعنا جميعًا. كن شجاعًا عندما تدافع مع الفريق أو المواجهات الفردية، وأعتقد أن قدمنا أداء متميز خاصة في الشوط الثاني.

وواصل "كنا نعلم أن اللقاء سيكون صعباً للغاية. في ملعبنا أظهروا لنا الكثير من الاحترام بالطريقة التي لعبوا بها لأن هذه ليست الطريقة التي يلعبون بها. كنا نعلم أنهم سيهاجمون أكثر قليلاً وسيكون لدينا المزيد من المساحات للعب بطريقتنا ونستغل ذلك أيضًا".

وأضاف فان ديك الذي سجل هدفه الأول في المسابقة: "لقد ظهر ساديو بمستوى مختلف خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وهو يمضي موسماً رائعاً".

وأتم "من الواضح أن هدف ماني الأول كان ضربة كبيرة لبايرن لأن أصبح عليهم تسجيل هدفين وحتى عندما سجلوا هدف التعادل، قدمنا في الشوط الثاني أداءً رائعًا".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

























































































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