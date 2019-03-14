بالفيديو - الآن لن يظهروا في دور الـ8.. صلاح يصنع وليفربول يهزم بايرن ويتأهل من ألمانيا

فعلها ليفربول وحقق ما فشلت فيه الكثير من فرق أوروبا خلال الـ8 سنوات الماضية.. ونجح بالفعل في إقصاء بايرن ميونيخ من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

8 سنوات كاملة لم يستطع أي فريق أوروبي هزيمة بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 لدوري الأبطال منذ عام 2011 عندما ودع العملاق البافاري البطولة أمام إنتر ميلان الإيطالي.

ليأتي ليفربول بعد 8 سنوات ويقصي أصدقاء مانويل نوير من دوري الأبطال، بعدما كان الفريق الألماني ضيف دائم في نصف نهائي البطولة خلال السنوات الماضية.

وفاز ليفربول على بايرن بثلاثية مقابل هدف في ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري، ليكون رابع الفرق الإنجليزية في دور الثمانية للبطولة، بعدما تعادل على ملعبه في الذهاب مع بايرن سلبيا.

وصف المباراة

مع بداية المباراة تعرض جوردان هيندرسون للإصابة وسقط على الأرض قبل أن يقوم ويستكمل اللقاء، ولكنه سقط مرة أخرى ليغادر الملعب في الدقيقة 12 ويشارك بدلا منه فابينيو ليتلقى ليفربول ضربة مبكرة.

وسقط روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة جزاء ليفربول بعد التحام مع فان دايك وطالب بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

مع انتصاف الشوط الأول انخفض مستوى اللعب من الجانبين وانحصرت الكرة في منطقة وسط الملعب لعدة دقائق.

وهدد ليفربول مرمى بايرن لأول مرة في الدقيقة 25 بعدما استلم محمد صلاح الكرة في وسط الملعب ثم أرسل تمريرة طويلة إلى فيرمينو الذي سدد مباشرة كرة خطيرة مرت بجوار قائم مانويل نوير.

إلى أن جاء الحل بقدم ساديو ماني الذي انفرد بمرمى نوير ثم راوغ الحارس الألماني ببراعة ووضع الكرة بقدمه اليسرى في الشباك مسجلا هدف ليفربول الأول في الدقيقة 27.

وواصل ماني تألقه وراوغ دفاع بايرن ثم أرسل عرضية خطيرة من الناحية اليسرى أمسك بها نوير قبل أن تصل إلى محمد صلاح.

الهدف منح ليفربول دفعة معنوية قوية واستمر الريدز في الهجوم وانطلق روبرتسون من الناحية اليسرى وسدد بقوة كرة أخرجها نوير إلى ركلة ركنية.

إلا أن بايرن انتفض وانطلق سيرجي جنابري من الناحية اليمنى في الدقيقة 38 وأرسل عرضية قوية اصطدمت في قدم المدافع جويل ماتيب وسكنت شباك أليسون ليتعادل أصحاب الأرض.

وكاد بايرن أن يسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعدما انفرد ليفاندوفسكي بالمرمى ولعب الكرة من أعلى أليسون لكنها مرت بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني انطلق محمد صلاح بسرعة وسدد كرة قوية أبعدها نوير.

وسيطر بايرن على مجريات اللعب لعدة دقائق في محاولات تسجيل الهدف الثاني، واخترق جنابري من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أرضية خطيرة مرت أمام مرمى ليفربول دون أن تجد من يتابعها من مهاجمي العملاق الألماني.

وأجرى نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن التغيير الأول بنزول كينجيسلي كومان بدلا من فرانك ريبيري لتنشيط الهجوم.

إلا أن نجم دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك كان له رأيا آخر عندما حصل الريدز على ركنية في الدقيقة 69 نفذها ألكسندر أرنولد بدقة على رأس المدافع الهولندي ليضعها في شباك نوير مسجلا الهدف الثاني.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعدما انطلق بسرعة وراوغ دفاع بايرن ببراعة لكنه تعثر قبل أن يسدد.

ولكن صلاح كانت له بصمة رائعة في هدف ليفربول الثالث بعدما أرسل عرضية رائعة بقدمه اليسرى إلى ساديو ماني الذي قابلها بضربة رأسية قوية مسجلا في شباك نوير في الدقيقة 84.

وبذلك تكون الفرق الإنجليزية الأربعة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنام نجحوا في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2009.

وتقام قرعة ربع النهائي بعد غدا الجمعة.