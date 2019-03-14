تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

الخميس، 14 مارس 2019 - 11:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح

قدم محمد صلاح نجم ليفربول مباراة جيدة أمام بايرن ميونيخ لكنه لم يسجل، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

صلاح واصل الصيام عن التهديف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء، لكنه صنع هدفا ضمن ثلاثية سجلها فريقه وتأهل لربع النهائي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بايرن حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول في المباراة كان ساديو ماني الذي سجل هدفين وحصل على 9 درجات من عشرة، تلاه فيرجيل فان دايك مسجل الهدف الثاني والذي وصل متوسط تقييمه لـ8.7 درجة.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم متوقف عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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