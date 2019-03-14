ماني الهداف وإنجاز فان دايك في أبرز أرقام انتصار ليفربول على بايرن

سطر ساديو ماني اسمه بأحرف من نور في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأسهم في كتابة التاريخ لإنجلترا أيضا في المسابقة الأوروبية بعد تألقه ضد بايرن ميونيخ.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وتأهل لربع نهائي دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

ماني سجل الهدف الأول -بصناعة من فيرجيل فان دايك- والثالث، وتكفل المدافع الهولندي بتسجيل الهدف الثاني؛ ليحققا العديد من الأرقام القياسية.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز أرقام المباراة.























































































*وصل ساديو ماني لهدفه رقم 13 في تاريخ دوري أبطال أوروبا. 9 منها سجلها في أدوار إقصائية.

*برصيد 7 أهداف أصبح ماني أكثر لاعب يسجل أهدافا لـ ليفربول في الأدوار الإقصائية لـ دوري أبطال أوروبا بالمسمى القديم والحديث.

* لمن سجلوا 10 أهداف أو أكثر. لا يوجد لاعب يمتلك نسبة أهداف في الأدوار الإقصائية أكبر من ماني سوى إيفيكا أوليتش الذي سجل 70% من أهدافه في مباريات خروج الغلوب. ماني يمتلك نسبة تُقدر بـ69% بعدما سجل 9 أهداف في الأدوار الإقصائية من أصل 13 هدفا سجلها في الأبطال.

*صنع جيمس ميلنر 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا منذ الموسم الماضي. أكثر من أي لاعب أخر منذ تلك الفترة.

*أصبح فيرجيل فان دايك أول لاعب يصنع ويسجل لـ ليفربول في مباراة إقصائية خارج أرضه منذ كريج بيلامي ضد برشلونة في موسم 2006-2007.

*فان دايك هو أول مدافع يصنع ويسجل في نفس المباراة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

*فان دايك هو أول لاعب هولندي يصنع ويسجل في نفس المباراة منذ أريين روبين ضد مانشستر يونايتد في عام 2014.

*في أخر 4 مباريات سجل فان دايك 3 أهداف في جميع البطولات.

*لأول مرة يسجل فان دايك في دوري أبطال أوروبا. المدافع الهولندي خاض 19 مباراة في البطولة الأوروبية.

*منذ موسم 2010-2011، ارتكب مانويل نوير 6 أهداف كلفت فريقه أهدافا في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال. 5 من هذا الأخطاء كانت ضد فرق إنجليزية.

*أصبح جويل ماتيب رابع لاعب من ليفربول يسجل هدفا في مرماه في دوري أبطال أوروبا بعد سامي هيبيا، جون آرون ريتسه وجيمس ميلنر.

*في أخر 5 مواسم لم ينجح سوى فريقين فقط في تسجيل 3 أهداف أو أكثر في شباك بايرن ميونيخ على ملعبه في دور إقصائي في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد سجل 4 أهداف موسم 2013-2014 وليفربول سجل 3 أهداف موسم 2018-2019.

*منذ موسم 2005-2006 لم تغب الفرق الألمانية عن الدور ربع النهائي لـ دوري أبطال أوروبا.

*كل الفرق الألمانية المشاركة في دور الـ16 ودعت المسابقة على يد فرق إنجليزية. مانشستر سيتي أقصى شالكة، ليفربول أقصى بايرن ميونيخ وتوتنام أقصى بروسيا دورتموند.

*للمرة الثالثة في تاريخ دوري أبطال أوروبا تصل 4 فرق إنجليزية للدور ربع النهائي لـ دوري أبطال أوروبا. حدث هذا الأمر مواسم: 2007-2008، 2008-2009 و2018-2019.

*إنجلترا هي البلد الوحيدة التي تأهل منها 4 فرق للدور ربع النهائي في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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