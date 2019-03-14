فضل يكشف موعد انتهاء أعمال الصيانة في ملاعب كأس أمم إفريقيا

الخميس، 14 مارس 2019 - 10:31

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

حدد محمد فضل مدير كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل موعد انتهاء أعمال الصيانة في ملاعب البطولة.

وقال فضل عبر قناة أون سبورت: "ستنتهي أعمال الصيانة بحد أقصى يوم 15 مايو المقبل، سيتم تسليم الملاعب وسيتبقى الرتوش النهائية".

وأشار إلى أن ملف مصر الذي قدمته للاتحاد الإفريقي يشمل 10 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة.

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وأكد مدير بطولة كأس الأمم: "ملعب السلام الأقرب لاحتضان المباريات بعد استبعاد ستاد بورسعيد".

ولفت محمد فضل إلى أن ملاعب مجموعات البطولة ومقر إقامة وتدريب المنتخبات المشاركة سيتحدد فور إجراء القرعة يوم 12 أبريل المقبل.

وأكد أن اللجنة المنظمة تنسق مع شركة لا جاردير على الحقوق التسويقية وأماكن وضع الإعلانات في الملاعب والمطارات وفنادق البطولة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال شهر يونيو المقبل، في حضور 24 منتخبا لأول مرة.

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