فينالدوم: الفوز على بايرن في ألمانيا خطوة كبيرة للغاية

وصف جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول فوز فريقه على بايرن ميونيخ بملعب أليانتس أرينا بنتيجة 3-1 بالـ"خطوة كبيرة حقًا".

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر دور الـ16 من دوري الأبطال بفضل ثنائية من ماني. (طالع التفاصيل)

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قدمنا أداءً جيدًا حقًا. وتمكنا من الفوز بمباراة خارج ملعبنا أمام بايرن ميونيخ، وهو أمر صعب للغاية".

وأضاف "أشعر وكأننا قمنا بخطوة كبيرة حقًا، لأن الكثير من الناس قالوا بعد المباراة الأولى إن التعادل لم يكن نتيجة جيدة، ولكن كان لدينا شعور تجاه ذلك لأننا لم نستقبل أي أهداف".

وواصل الهولندي "نحن نعرف الطريقة التي نلعب بها، يمكننا دائما خلق فرص لذلك كنا واثقين تماما من أننا سنخلق فرصا في ألمانيا ونحرز الأهداف. وهذا يعبر عن قيمة الفريق".

وأتم فينالدوم "يناضل الكثير من الفرق في ألمانيا للحصول على نتيجة إيجابية، لكننا فعلنا ذلك. لدينا الكثير من الثقة ولكننا نعمل أيضًا بجد للجمع بين الأشياء بطريقة جيدة".

ثلاثة من خصوم ليفربول المحتملين في دور الثمانية هم أندية إنجليزية، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام، بالإضافة إلى برشلونة وبورتو وأياكس ويوفنتوس.

ولا يفضل فينالدوم مواجهة فريق محدد عند إجراء القرعة يوم الجمعة، ولكن أجاب عندما سُئل عما إذا كان يفضل مقابلة فريق إنجليزي آخر أو تجنبه: "سوف نرى ماذا سوف يحدث".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

























































































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