نوير: ليفربول استحق الفوز.. وهدف فان دايك قتل اللقاء

يرى مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ أن منافسه ليفربول استحق الفوز والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريقه.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر دور الـ16 من دوري الأبطال بفضل ثنائية من ماني. (طالع التفاصيل)

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم يكن هذا انتصارًا غير مستحق لليفربول".

وأضاف "لم نكن أقوياء في الهجوم، وخلقنا فرص قليلة للتسجيل. خلاصة القول هو أن ما حدث يعد أمرًا جيدًا، حتى لو كان ذلك مؤلمًا".

وأوضح الحارس الألماني "كنا متحمسين للغاية. كنا في وضع جيد وواثقين من التعديل حتى كانت النتيجة 1-1. ولكن الهدف الثاني الذي سجله فيرجيل فان دايك قتل المباراة".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

























































































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