كلوب: لا يجب التحدث كثيرا عن تألق ماني

يفضل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدم التحدث كثيرا عن تألق مهاجمه السنغالي ساديو ماني في الفترة الأخيرة، وذلك بعد قيادة الريدز لعبور عقبة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر دور الـ16 من دوري الأبطال بفضل ثنائية من ماني. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عن أداء ماني المذهل "من الواضح أنه لا يجب عليّ التحدث عن ذلك، فهو يعرف ذلك، والجميع يعرف ذلك ولا أريد التحدث عنه".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ذكروني بعد الموسم وسأغني أغنيتي الخاصة به إذا لزم الأمر".

وأتم المدرب الألماني عن لاعبه السنغالي "إنه جيد حقًا، إنها لحظة جيدة وهدفي أن تستمر لفترة طويلة، وهذا ما أسعى اليه حقًا".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

























































































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