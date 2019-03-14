كلوب: لا يجب التحدث كثيرا عن تألق ماني

الخميس، 14 مارس 2019 - 13:05

كتب : FilGoal

ليفربول - ماني

يفضل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدم التحدث كثيرا عن تألق مهاجمه السنغالي ساديو ماني في الفترة الأخيرة، وذلك بعد قيادة الريدز لعبور عقبة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر دور الـ16 من دوري الأبطال بفضل ثنائية من ماني. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عن أداء ماني المذهل "من الواضح أنه لا يجب عليّ التحدث عن ذلك، فهو يعرف ذلك، والجميع يعرف ذلك ولا أريد التحدث عنه".

أخبار متعلقة

مدير بايرن: لم ننجح في أي شيء أمام ليفربول  كلوب يتغزل في فان دايك: يمكنني تأليف كتاب عنه كلوب: فخور بما قدمناه أمام بايرن في الشوط الثاني وليس بسبب الهدفين تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ذكروني بعد الموسم وسأغني أغنيتي الخاصة به إذا لزم الأمر".

وأتم المدرب الألماني عن لاعبه السنغالي "إنه جيد حقًا، إنها لحظة جيدة وهدفي أن تستمر لفترة طويلة، وهذا ما أسعى اليه حقًا".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

اقرأ أيضا

تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

الزمالك يرد على "3 شائعات لهز استقرار الفريق": "بلح"

فضل يكشف موعد انتهاء أعمال الصيانة في ملاعب كأس أمم إفريقيا

خبر في الجول – الزمالك يتلقى موافقة لمشاركة ساسي أمام المقاولون

ماني الهداف وإنجاز فان دايك في أبرز أرقام انتصار ليفربول على بايرن

ساديو ماني يورجن كلوب ليفربول بايرن ميونيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأرجنتين وكولومبيا تستضيفان كوبا أمريكا 2020 26 دقيقة | أمريكا
كشاف النجوم - مراهق من أصول مصرية يتألق في فرنسا 36 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – برنامج خاص لـ كهربا في الزمالك تمهيدا للبدء به ضد حسين داي 54 دقيقة | إفريقيا
توخيل يرد على الخليفي: أود البقاء مع باريس سان جيرمان 56 دقيقة | أوروبا
مارادونا: رونالدو حيوان ساعة | أوروبا
نوير: ليفربول استحق الفوز.. وهدف فان دايك قتل اللقاء ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك