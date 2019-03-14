خاص مصدر مقرب من رامي ربيعة ينفي عبر في الجول تجدد إصابته

الخميس، 14 مارس 2019 - 12:32

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - حرس الحدود

نفى مصدر مقرب من رامي ربيعة مدافع الأهلي تجدد إصابته في العضلة الضامة.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هذا لم يحدث مطلقا، وربيعة سليم من الناحية الطبية ولا يعاني من أي مشاكل".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تجدد الإصابة التي غيبت مدافع الأهلي لأكثر من عام.

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وغاب رامي ربيعة عن المشاركة بقميص الأهلي منذ العام الماضي بعد إصابته في مواجهة الزمالك بشهر يناير 2018.

ولكن ربيعة عاد وتم قيده محليا، وكذلك في القائمة الإفريقية.

وشارك ربيعة في انتصار الأهلي على سيمبا التنزاني بخماسية مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، ومباراة بتروجت في الدوري.

الأهلي يقابل الساورة في الجولة الأخيرة، فوز الأهلي يعني وصوله للنقطة العاشرة وهذا يعني تأهله مباشرة دون التفكير في أي حسابات.

حتى إذا فاز فيتا كلوب على سيمبا في نفس الجولة في تنزانيا، سيتأهل الأهلي متصدرا نظرا لأن المواجهات المباشرة بينه وبين فيتا تنصر الأهلي.

ولكن، ماذا لو لم يفز الأهلي؟ (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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