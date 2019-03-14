مدير بايرن: لم ننجح في أي شيء أمام ليفربول

يؤمن حسن صالح حميديتش مدير بايرن ميونيخ أن فريقه لم يقدم أي شيئ يستحق الثناء في مباراة ليفربول التي خسرها بنتيجة 1-3 في دوري أبطال أوروبا وودع المسابقة.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر دور الـ16 من دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال صالح حميديتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نتمكن من زيادة الضغط في أي لحظة. لم نتمكن مطلقًا من نقل الحماس من أرض الملعب إلى الجمهور".

وأضاف "ليفربول يستحق التحية لأنهم قدموا مباراة جيدة للغاية. لقد كان الفريق الأفضل. كان ليفربول حاضرًا من الناحية البدنية بشكل أكبر منا".

وأتم مدير بايرن "لم ننجح أمام ليفربول. لم نتمكن من اللعب بشكل جيد في الشوط الثاني ولم ننجح أبدًا في خلق فرص وتسجيل الأهداف".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

























































































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