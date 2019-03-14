 كلوب يتغزل في فان دايك: يمكنني تأليف كتاب عنه

الخميس، 14 مارس 2019 - 11:59

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف فان دايك في بايرن ميونيخ

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمدافعه فيرجيل فان دايك بعدما أسهم في تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر دور الـ16 من دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عن فان دايك "كان رائعا. وسجل هدفًا، فما الذي أستطيع قوله؟ يمكنني تأليف كتاب عن مهاراته، قوته، كم أحبه، يا له من شخص رائع".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه شاب ناضج جدًا، قوي حقًا. يعرف فيرجيل أنه قادر على اللعب أفضل مما فعل أمام بايرن. يمكننا أن نلعب بشكل أفضل مما فعلنا".

وواصل المدرب الألماني "ضد بايرن لعبنا بشكل جيد، خاصةً الشوط الثاني، من المهم للغاية أن تكون حاضرًا خلال المباراة، وأن تكون هادئًا حقًا، وأن يكون لديك بالفعل الحلول لكل المواقف المختلفة، بحيث يمكنك تغيير سير الأمور".

وأتم "كان لدينا الكثير من لحظات كرة القدم الجيدة، خاصةً في الشوط الثاني، وأحب كيف تطور أدائنا خلال المباراة كثيرًا. إنه امر مهم للغاية. إنه ملعب صعب للعب فيه، وليس هناك الكثير من الفرق التي فازت على بايرن في ملعبه. حققنا ذلك الآن وهذا أمر رائع. صعب لكن رائع جدًا".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

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