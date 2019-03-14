مدرب بايرن: قدمنا كل شيء أمام ليفربول ونستحق الخسارة

الخميس، 14 مارس 2019 - 11:40

كتب : FilGoal

ليفربول - بايرن

يؤمن نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه يستحق الخسارة وتوديع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر إلى ربع نهائي دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال كوفاتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه "واجهنا منافس قوي للغاية. أود أن أهنئ ليفربول ويورجن كلوب. خلال المباراتين كان الفريق الأفضل".

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وأضاف "كان من الممكن العودة في النتيجة حتى 2-1، لقد واجهونا جيدًا. لم نتمكن من اللعب بهدوء، أو إيصال الكرة لروبرت ليفاندوفسكي، وهذا هو السبب في أننا خسرنا، نحن نستحق الخسارة".

وأوضح "لم نتمكن من تجاوز مدافعي ليفربول، هم دافعوا بشكل جيد ولم نقدم أفضل مستوى لدينا، ليفربول فريق كبير، لقد كانوا في النهائي العام الماضي وفي الدوري الإنجليزي هم في المقدمة. لقد قدمنا كل ما في حوزتنا".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

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