كرة سلة - مدرب برشلونة السابق مديرا فنيا للمنتخب الوطني

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة التعاقد مع المدرب الإسباني ألفريدو يولبي لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويعاونه في المهمة عصام عبد الحميد مدربا عاما، ووسام جابر وأحمد فوزي مدربان حسبما أعلن اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

يولبي كان يتولى مهمة تدريب فريق برشلونة "ب" لكرة السلة قبل القدوم لتدريب المنتخب المصري.

يولبي صاحب الـ58 عاما يعد ثامن أكثر مدرب إدارة لمباريات في الدوري الإسباني لكرة السلة بـ542 مباراة مع أندية جوفينتوت بادالونا وجيرونا وسرقسطة ونادي كاسيريس، ويملك نسبة 54% في تحقيق الفوز.

الإسباني الفريد جولبي مديرًا فنيًا للمنتخب المصري ويعاونه عصام عبد الحميد مدربًا عامًا، ووسام جابر وأحمد فوزي مدربان. ¡Bienvenido, @AlfredJulbe ! pic.twitter.com/NUJU3Gm83o — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) March 13, 2019

وفي عام 2014 حصل جولبي على فرصة التدريب في الدوري المكسيكي إذ تولى مهمة الفريق المؤسس حديثا "تيتان دي ليون"، قبل أن يتولى إدارة برشلونة بشكل مؤقت في فبراير من العام الماضي خلفا لسيتو ألونسو.

وحصد يولبي في إسبانيا ألقاب كأس الأمير 3 مرات، وكأس الملك مرة واحدة إضافة لوصافته مرتين.

في ديسمبر من العام الماضي قبل الاتحاد المصري استقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة عمرو أبو الخير وذلك بعد الفشل في الوصول لكأس العالم في الصين 2019.

منتخب مصر فشل وقتها في الوصول إلى كأس العالم في الصين بعد الخسارة أمام الكاميرون بفارق 20 نقطة. (طالع التفاصيل)

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