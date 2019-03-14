كرة سلة - مدرب برشلونة السابق مديرا فنيا للمنتخب الوطني

الخميس، 14 مارس 2019 - 10:57

كتب : FilGoal

ألفريد يولبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة التعاقد مع المدرب الإسباني ألفريدو يولبي لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويعاونه في المهمة عصام عبد الحميد مدربا عاما، ووسام جابر وأحمد فوزي مدربان حسبما أعلن اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

يولبي كان يتولى مهمة تدريب فريق برشلونة "ب" لكرة السلة قبل القدوم لتدريب المنتخب المصري.

أخبار متعلقة

كرة سلة - عبد الرحمن نادر: قد أظهر لأول مرة مع المنتخب في الصيف.. وبراينت كان مثلي الأعلى كرة سلة - الاتحاد يخطف صدارة الدوري من الأهلي في ختام المجموعات قبل مرحلة التصفيات كرة سلة - الاتحاد المصري يحدد مباريات الجولة الأخيرة من دوري السوبر في وقت واحد سلة - طارق خيري لـ في الجول: أقدر غضب الجماهير.. والأهلي أقل الفرق خسارة في الدوري

يولبي صاحب الـ58 عاما يعد ثامن أكثر مدرب إدارة لمباريات في الدوري الإسباني لكرة السلة بـ542 مباراة مع أندية جوفينتوت بادالونا وجيرونا وسرقسطة ونادي كاسيريس، ويملك نسبة 54% في تحقيق الفوز.

وفي عام 2014 حصل جولبي على فرصة التدريب في الدوري المكسيكي إذ تولى مهمة الفريق المؤسس حديثا "تيتان دي ليون"، قبل أن يتولى إدارة برشلونة بشكل مؤقت في فبراير من العام الماضي خلفا لسيتو ألونسو.

وحصد يولبي في إسبانيا ألقاب كأس الأمير 3 مرات، وكأس الملك مرة واحدة إضافة لوصافته مرتين.

في ديسمبر من العام الماضي قبل الاتحاد المصري استقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة عمرو أبو الخير وذلك بعد الفشل في الوصول لكأس العالم في الصين 2019.

منتخب مصر فشل وقتها في الوصول إلى كأس العالم في الصين بعد الخسارة أمام الكاميرون بفارق 20 نقطة. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

بالفيديو - الآن لن يظهروا في دور الـ8.. صلاح يصنع وليفربول يهزم بايرن ويتأهل من ألمانيا

بالفيديو - برشلونة يسحق ليون بخماسية بلا رحمة ويتأهل لربع نهائي الأبطال

خبر في الجول - الزمالك يتلقى موافقة لمشاركة ساسي أمام المقاولون

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة

فان دايك: نجحنا في إيقاف بايرن.. والتأهل أهم من هدفي في مرمى نوير

منتخب مصر لكرة السلة ألفريد يولبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

روبرتو: عودة زيدان فاجئتني .. ونحلم بتحقيق الثلاثية 16 دقيقة | أوروبا
بالفيديو الدوري الأوروبي - تشيلسي يكتسح ونابولي يتأهل رغم الهزيمة.. وهدف قاتل ينقذ فالنسيا 25 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (2) رين (0) بووووم الثاااني للمدفعجية 33 دقيقة | أوروبا
اسكواش - تأهل رنيم الوليلي ونور الشربيني لنهائي بطولة بلاك بول ساعة | رياضات أخرى
التشكيل – من أجل العودة من بعيد.. أوباميانج ولاكازيت وأوزيل يقودون أرسنال ضد رين ساعة | أوروبا
بالفيديو – دربي جزائري مجنون.. المولودية يهزم اتحاد العاصمة في الوقت القاتل ويشعل الدوري ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك