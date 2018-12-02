سلة - ليس حلما بل كابوسا.. الكاميرون تقهر مصر وتنهي حظوظ الفراعنة في الوصول للمونديال

حلم الوصول إلى كأس العالم في الصين 2019، تحول إلى كابوس. منتخب مصر يخسر بفارق 20 نقطة أمام الكاميرون.

خسارة منتخب مصر لكرة السلة أمام الكاميرون أنهى تماما حظوظ منتخبنا في الوصول لكأس العالم. ليس بسبب الخسارة فقط، بل بسبب الخسارة بفارق 20 نقطة.

منتخب الكاميرون انتصر على المنتخب المصري 80-60 بعد تراجع كبير من الفراعنة رغم التقدم في الربع الأول.

الربع الأول انتهى 25-22 لصالح منتخب مصر، قبل أن يتراجع المنتخب وسط صحوة الأسود الكاميرونية لينتهي الشوط 45-39 لصالح الكاميرون.

التراجع استمر ليحسم المنتخب الكاميروني الربع الثالث 66-51 وسط انهيار المنتخب المصري.

الانهيار استمر ليصل الفارق إلى 20 نقطة ويتحول حلم الوصول إلى الصين إلى كابوس.

منتخبنا الوطني كان يحتاج إلى الانتصار ليتأهل رسميا ومباشرة إلى كأس العالم كحالة أولى. أو على الأقل يتلقى خسارة بفارق أقل من 4 نقاط ليُبقي على فرص وصوله للمونديال بلعب مباراة فاصلة.

ولكن كل ذلك لم يحدث. المنتخب يخسر بفارق 20 نقطة.

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