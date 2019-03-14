بالفيديو – برشلونة يسحق ليون بخماسية بلا رحمة ويتأهل لربع نهائي الأبطال

بلا رحمة، فاز برشلونة على ليون بخمسة أهداف ساحقة وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ليونيل ميسي هدفين، وعثمان ديمبيلي هدف وكوتينيو هدف وبيكيه هدف، ليفوز برشلونة على ليون بخمسة أهداف مقابل هدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب "كامب نو".

وصف المباراة

بدأ برشلونة اللقاء ضاغطا بقوة لإنهاء المهمة مبكرا، وتفادي السيناريوهات التي عانت منها الفرق الأخرى.

تمريرة عرضية خطيرة من سواريز في الدقيقة الرابعة إلى ميسي عند حدود منطقة جزاء ليون، سددها ميسي نحو أعلى يمين الحارس، لكن أنتوني لوبيز تألق وتصدى للكرة ببراعة وأبعدها إلى خارج الملعب.

ومن جديدة وصلت الكرة إلى راكيتيتش من كوتينيو في الدقيقة السابعة، وسدد الكرواتي كرة قوية نحو الشباك، لكن الدفاع تصدى لها وأبعدها إلى منتصف الملعب.

الدقيقة العاشرة شهدت كرة وصلت إلى ندومبيلي خارج منطقة الجزاء، سددها بقوة صاروخية نحو شباك تير شتيجين، لكن الكرة مرت من جانب القائم وخرجت إلى خارج الملعب.

برشلونة يضرب الحديد

وفي الدقيقة الـ17، تحصل لويس سواريز على ركلة جزاء، ترجمها ليونيل ميسي إلى هدف أول.

وسدد لويس سواريز كرة قوية في الدقيقة الـ28، لكن أنتوني لوبيز تصدى لها لترتد إلى فيليبي كوتينيو الذي تابعها فوق المرمى.

الحسم المبكر

وتعرض أنتوني لوبيز لإصابة تلقى العلاج لعدة دقائق على إثرها، قبل أن يستمر في الملعب.

وأضاف برشلونة هدفا ثانيا في الدقيقة الـ31. تمريرة من أرتور إلى لويس سواريز الذي انفرد بالمرمى، لكنه مرر إلى كوتيني الذي أودع الكرة الشباك الخالية.

وبعد الهدف لم يقدر لوبيز على استكمال اللقاء، فخرج مستبدلا في الدقيقة الـ34 لصالح ماثيو جورجلين الحارس البديل، وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين.

محاولات العودة

حاول أوليمبيك ليون العودة في اللقاء خلال الشوط الثاني. محاولة تمرير كرة عالية من نبيل فقير إلى ميندي في الدقيقة الـ52، لكن الكرة كانت بعيدة عليه وخرجت إلى خارج الملعب، وتحولت إلى رمية تماس.

وسدد نبيل فقير كرة صاروخية في الدقيقة الـ57، لكنها مرت بجانب القائم بقليل.

وأخيرا نجح ليون في زيارة شباك تير شتيجن في الدقيقة الـ57. تمريرة رأسية داخل منطقة جزاء برشلونة وصلت إلى لوكاس توزار الذي استلم الكرة بصدره وسددها بقوة نحو أسفل يمين تير شتيجين مسجلا الأول.

وكاد كوتينيو ينهي اللقاء مبكرا في الدقيقة الـ67، لكنه راوغ الحارس وسدد في الشباك الخارجية.

الحسم النهائي

هذه المرة كان الحسم نهائيا من برشلونة. أولا شارك عثمان ديمبيلي في الدقيقة الـ70 بدلا من فيليبي كوتينيو.

ورد ليون بدخول بيرتراند تراوري بدلا من ديباي في الدقيقة الـ73.

ومن جديد رد إرنستو فالفيردي في الدقيقة الـ74 بدخول أرتورو فيدال بدلا من أرتور.

ثم جاء الحسم في الدقيقة الـ78 عن طريق ميسي. كرة وصلت إلى ميسي عند منتصف الملعب استلامها وتوجه نحو مرمى ليون، وراوغ الدفاع ببراعة وسدد الكرة نحو الشباك، وحاول حارس المرمى التصدي لها لكنه فقد السيطرة على الكرة وسكنت الشباك لتحرز هدفاً لمصلحة برشلونة.

وتقدم بيكيه للمشاركة في الأهداف، فأضاف هدفا ثالثا في الدقيقة الـ81. كرة وصلت إلى ميسي الذي توجه بسرعة نحو منطقة جزاء ليون، ووصل إلى حدود المنطقة وراوغ الدفاع ومرر كرة عرضية بارعة إلى بيكيه الذي سدد الكرة في منتصف الشباك وأحرز الهدف الرابع لمصلحة فريقه.

وبعد الثالث شارك نيلسون سيميدو بدلا من سيرجي روبيرتو في الدقيقة الـ83.

وأضاف ديمبيلي هدفا خامل في الدقيقة الـ86. تمريرة وصلت إلى ميسي عند منتصف الملعب، توجه بها نحو مرمى ليون، ومرر كرة عرضية إلى عثمان ديمبيلي عند حدود منطقة الجزاء، وسدد ديمبيلي الكرة ببراعة نحو أسفل يمين حارس المرمى، وأحرز هدفاً خامساً لمصلحة فريقه في هذه المباراة.، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، يتأهل برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار القرعة يوم الجمعة المقبلة لمعرفة منافسه المقبل.