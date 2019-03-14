فان دايك: نجحنا في إيقاف بايرن.. والتأهل أهم من هدفي في مرمى نوير

يرى فيرجيل فان دايك نجم ليفربول أن تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أهم من الهدف الذي سجله في شباك بايرن ميونيخ.

وسجل فان دايك هدفا في فوز ليفربول على بايرن 3-1، وقاد فريقه للتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك عقب المباراة: "كانت ليلة جميلة بعد الفوز والتأهل أمام خصم قوي".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "كنا نريد إيقاف خطورة بايرن ونجحنا في ذلك، مع خلق فرص لنا".

وتابع "نجحوا في تسجيل هدفا ولكننا فعلنا ما علينا فعله وسجلنا 3 أهداف".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد جدا بالهدف الذي سجلته ولكن بصفة عامة التأهل لربع النهائي كان الأهم لنا".

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