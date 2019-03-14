فان دايك: نجحنا في إيقاف بايرن.. والتأهل أهم من هدفي في مرمى نوير

الخميس، 14 مارس 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

ليفربول - بايرن

يرى فيرجيل فان دايك نجم ليفربول أن تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أهم من الهدف الذي سجله في شباك بايرن ميونيخ.

وسجل فان دايك هدفا في فوز ليفربول على بايرن 3-1، وقاد فريقه للتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك عقب المباراة: "كانت ليلة جميلة بعد الفوز والتأهل أمام خصم قوي".

أخبار متعلقة

بالفيديو - الآن لن يظهروا في دور الـ8.. صلاح يصنع وليفربول يهزم بايرن ويتأهل من ألمانيا بالفيديو – برشلونة يسحق ليون بخماسية بلا رحمة ويتأهل لربع نهائي الأبطال سواريز: لتفوز بدوري الأبطال تحتاج للحذر.. الأمور تتوقف علينا بالفيديو - صناعة هدف في ملخص لمسات صلاح أمام بايرن

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "كنا نريد إيقاف خطورة بايرن ونجحنا في ذلك، مع خلق فرص لنا".

وتابع "نجحوا في تسجيل هدفا ولكننا فعلنا ما علينا فعله وسجلنا 3 أهداف".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد جدا بالهدف الذي سجلته ولكن بصفة عامة التأهل لربع النهائي كان الأهم لنا".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - الآن لن يظهروا في دور الـ8.. صلاح يصنع وليفربول يهزم بايرن ويتأهل من ألمانيا

بالفيديو - برشلونة يسحق ليون بخماسية بلا رحمة ويتأهل لربع نهائي الأبطال

خبر في الجول - الزمالك يتلقى موافقة لمشاركة ساسي أمام المقاولون

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة

فان دايك: نجحنا في إيقاف بايرن.. والتأهل أهم من هدفي في مرمى نوير

فيرجيل فان دايك ليفربول بايرن دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماني الهداف وإنجاز فان دايك في أبرز أرقام انتصار ليفربول على بايرن ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميسي: رونالدو كان رائعا وقدم ليلة سحرية أمام أتليتكو مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميلنر: لم نظهر بأفضل مستوى لنا في مباراة بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فضل يكشف عن موعد إعلان نظام بيع تذاكر أمم إفريقيا 2 ساعة | إفريقيا
ليفاندوفسكي: لم نهاجم بشكل جيد لنفوز على ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 14-3 2019 والقنوات الناقلة – أرسنال ضد رين في أبرز مواجهات الدوري الأوروبي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك