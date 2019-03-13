من أجل مسيرة مشابهة مع الأهلي؟ لاسارتي يصافح جوزيه بطريقة طريفة

بالتأكيد يرغب مارتين لاسارتي المدير الفني الحالي للأهلي في مسيرة مشابهة لتلك المظفرة بالبطولات التي حصل عليها مانويل جوزيه في نفس الوظيفة.

لإيضاح ذلك، صافح الأوروجوياني البرتغالي بطريقة طريفة في مران الأهلي اليوم الأربعاء، حيث حضر المدرب التاريخي للأهلي لمقر الأهلي.

لاسارتي مسح كتف وصدر جوزيه وكأنه يحاول الحصول على البركة منه، قبل أن يدخلا في وصلة من المزاح عقب انتهاء المران.

وحصل جوزيه على 18 بطولة مع الأهلي، فيما يحاول لاسارتي الظفر ببطولات الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا المتاحين للفريق هذا الموسم وسط منافسة شديدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، حيث ويتصدر الساورة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلفه الأهلي وفيتا كلوب 7 نقاط ثم سيمبا التنزاني 6 نقاط.

الأهلي يقابل الساورة في الجولة الأخيرة، فوز الأهلي يعني وصوله للنقطة العاشرة وهذا يعني تأهله مباشرة دون التفكير في أي حسابات.

حتى إذا فاز فيتا كلوب على سيمبا في نفس الجولة في تنزانيا، سيتأهل الأهلي متصدرا نظرا لأن المواجهات المباشرة بينه وبين فيتا تنصر الأهلي.

ولكن، ماذا لو لم يفز الأهلي؟ (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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