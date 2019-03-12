الأهلي ردا على تأجيل مواجهة الزمالك: لا نصدر أزمات وندعم الأندية المصرية بإفريقيا

شدد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عن دعم الأندية المصرية الشقيقة التي تمثل مصر بإفريقيا وفي مقدمتهم الزمالك، ردا على تأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رسميا تأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون العرب إلى 20 مارس بعد خوض الأبيض مواجهة نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكتب شريف فؤاد على حسابه الشخصي: "توضيح بخصوص مباراة الزمالك والمقاولون المؤجلة، النادي الأهلي لا يصدر أزمات ويدعم الأندية المصرية الشقيقة التي تمثل مصر بإفريقيا".

وأضاف "وفي المقدمة منها نادي الزمالك ولم يصدر عن أحد مسؤوليه تصريح رسمي في هذا الخصوص".

وأتم تصريحاته "هذا أمر يخص اتحاد كرة القدم الجهة المنظمة للبطولة والذي نحسبه حريصا على مبدأ تكافؤ الفرص".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 31 مارس المقبل بعد التوقف الدولي.

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