صلاح: أشعر بالاندهاش من التصيُد وتفسير الكلام "على المزاج"

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 17:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول، اندهاشه من "التصيد" الذي يتعرّض له على حد قوله.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

صلاح غرّد عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا:

"مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

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نجم ليفربول كان حاضرا لمؤتمر صحفي يوم أمس الإثنين، على هامش تقديمه كسفير لبنك الإسكندرية، وصرّح: "الضغط كبير جدا على شخصي، كمصري وعربي وإفريقي، وصلت لمكانة لم يصل إليها أحد من قبل، وتأثيري على الناس كبير جدا".

وأضاف: "صرت لا أهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، اهتمامي صار أكبر من ذلك، من الممكن أن يعلّق صبي صغير بكلام إيجابي، أو يسبني ويرحل".

وواصل: "عقلي بات متزنا وأقضي وقتي في المنزل، ألعب مع أصدقائي أو أقرأ أو أشاهد شيئا، لا أضيع وقتي في الإمساك بهاتفي والدخول على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة ما يحدث أو ما يقوله الناس عني".

وأردف: "أنا لا أنتظر رأي أحد في شخصي، أنا أعرف ما أمتلكه من إيجابيات وسلبيات، أدرك ما يجب علي تطويره، وهذا الفارق ربما بيني وبين أي شخص آخر".

معتبرا أن الإعداد الذهني من الأمور الهامة للفرد في المجتمع: "لم نخضع في مصر للتدريب الذهني السليم، في المدارس تحديدا، لا نحب أن نتعلم أمورا جديدة، الجيمع يعتقد أنه يعرف كل شيء، أما أنا فليس لدي مشكلة في التعلُم"

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