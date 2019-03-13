أبو ريدة: متفائل بتنظيم أمم إفريقيا لـ3 أسباب.. أتمنى أن يصاحبه فوز المنتخب

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 11:15

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

قبل 100 يوم من افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، أبدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة تفاؤلا شديدا بأن مصر ستستضيف بطولة لا تنسى.

في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قال أبو ريدة: "الاستعدادات تسير كما الخطط، لدينا اجتماعات يومية بين اللجنة المنظمة المحلية واللجان المتخصصة لكي تسير الأمور كما الخطط ويتم تسليمها في المواعيد المحددة".

وأردف "التجهيزات تخص الكثير من الأمور، منها تجهيز الاستادات الـ6 التي تستضيف البطولة، هذا الأمر يخص أرضية الملاعب وغرف الملابس والمقصورات ومناطق المشجعين، وكذلك ملاعب التدريب والفنادق وكذلك وسائل النقل. نريد أيضا منح الإعلام المعاملة الأفضل وكذلك سيكون بيع التذاكر عبر الإنترنت لتفادي الزحام في منافذ البيع. رغم ضيق الوقت، نعمل طوال الوقت لنكون جاهزين للمباراة الافتتاحية يوم 21 يونيو".

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وأكمل "العلاقة بين اللجنة المنظمة والكاف رائعة. الكل يعمل لكي تكون البطولة لا تنسى. رئيس الكاف زار أيضا استاد القاهرة وأبدى رضاه عن كل ما يتم في الاستاد".

وكشف "مفاجأتنا للعالم في حفل القرعة يوم 12 أبريل المقبل هو الربط بين ماضي مصر ومستقبلها، مزيج بين الفلكلور المصري والثقافة الحديثة أمام أهرامات الجيزة، هي فرصة رائعة للترويج للسياحة في مصر".

وشدد "مصر بلد عظيم ولديه إمكانيات كبرى لاستضافة البطولة بشكل رائع، ومع دعم الحكومة المصرية وتصميم المجتمع الرياضي المصري، والخبرة والشباب في اللجنة المنظمة، متفائل بأن مصر ستنظم بطولة ناجحة بشكل لا ينسى، مع أداء رائع من منتخب مصر يتوجه بالبطولة".

وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 في شهر يونيو المقبل بحضور 24 منتخبا لأول مرة.

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