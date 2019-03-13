بعيدا عن رونالدو.. أليجري: الجميع قدموا أداء رائعا أمام أتليتكو

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 11:14

كتب : FilGoal

رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس الثالث في أتليتكو مدريد

أسهب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في الإشادة بكل لاعبيه بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتليتكو مدريدر رغم أن النجم كريستيانو رونالدو هو من سجل كل الأهداف.

واستطاع يوفنتوس تحقيق عودة ناجحة أمام أتليتكو مدريد وفاز عليه بثلاثية دون رد بعد الخسارة في الذهاب 2-صفر في مباراة كان بطلها كريستيانو رونالدو الذي سجل الثلاثية، ليتأهل لدور الثمانية في البطولة.(طالع التفاصيل)

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قرأ اللاعبون المباراة بأفضل طريقة ممكنة، ولعبوا بإيقاع عالي واستغلوا عرض الملعب".

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وأضاف "أردت أن نلعب بهذا الشكل في مباراة الذهاب، ولكنني غيرت شيئاً بعد ذلك ولم تسر الأمور في الاتجاه الصحيح. على الجانب الآخر، قدمنا في الإياب أداء هادئا وسلس. انتظرنا هذه المباراة لفترة طويلة ونجحنا في الضغط عليهم، مع الحفاظ على توازننا".

اختار أليجري تشكيلة هجومية في الإياب وعلق على اختياراته قائلاً، "حاولت أن أشرك اللاعبين الذين سيجدون اللحظات المناسبة لفتح اللعب. قدم ليوناردو سبينازولا وفيديريكو بيرنارديسكي أداء جيدا للغاية، ولكن جميع اللاعبين أظهروا نضجهم، وقدموا أداء رائعا".

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