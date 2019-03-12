#ليلة_الأبطال – فالفيردي: زيدان مدرب عظيم.. ننتظره الموسم المقبل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

شدد إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، على تكافؤ فرص فريقه مع منافسه أوليمبيك ليون في مباراة مساء الأربعاء.

المدرب الإسباني ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مواجهة انتهى ذهابها 0-0.

وصرّح فالفيردي: "لا أدري الطريقة التي سيلعب بها المنافس، ولكنها لا تقلقني كثيرا. نتيجة الذهاب لا تفيد أي من الفريقين، لديهم أسلحة مهمة ولاعبين يتمتعون بالسرعة والقوة".

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معتبرا أن الخروج المفاجئ أمام روما في ربع نهائي الموسم الماضي ليس مفهوما حتى الآن: "لا نزال غير مدركين لما حدث في العام الماضي في روما. دوري الأبطال بطولة ليست سهلة والترشيحات ليست ذات قيمة. النتيجة متوازنة ويمكن أن نفوز".

ورفض فالفيردي الإفصاح عن حالة الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي عانى من إصابة في المباراة الماضية أمام رايو فاييكانو: "سنرى تطور وضع ديمبيلي وبناءً على ذلك سنتخذ القرار، إنها مباراة مصيرية، ومع ذلك لا يمكن أن نتخذ قرارا خاطئا. إن لم يكن جاهزا، سنضطر إلى عدم الاعتماد عليه كما حدث مع ميسي من قبل. كل تفكيري سينصب على إيجاد البديل الصحيح".

وواصل حديثه عن المباراة: "نحن فريق يتعامل دائما مع اللحظات الصعبة، إنها 90 دقيقة ويمكن أن يحدث أي شيء. برشلونة جاهز لتقديم مباراة جيدة، والضغط على مرمى المنافس مستفيدا من دعم الجماهير".

البرازيلي فيليبي كوتينيو تلقى الكثير من صافرات الاستهجان من جماهير برشلونة في المباراة الماضية، وفالفيردي لم يفصح عن الطريقة التي يتعامل بها مع لاعبه: "الطريقة التي أتعامل بها مع اللاعبين هي أمر خاص، أريد منهم أن يقدّموا أفضل نسخة ممكنة، نتوقع منهم الكثير".

كما علّق على تولي زين الدين زيدان مهمة تدريب ريال مدريد: "زيدان مدرب عظيم، سنواجهه الموسم المقبل".

واختتم مشيدا بـ نبيل فقير نجم ليون: "فقير يمكن أن يكون حاسما، لديه قدرات كبيرة في التسديد والكرات العرضية والمراوغات، إنه لاعب نجم وسنحاول أن نضع ذلك في الحسبان".

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