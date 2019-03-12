ليلة_الأبطال - نوير يعلق على صيام صلاح التهديفي مؤخرا

علق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ على المستوى الذي يظهر به محمد صلاح نجم ليفربول حاليا، قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال نوير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "تسجيل صلاح لهدف واحد فقط في مبارياته الثمانية الأخيرة لا يعني شيئًا".

وأضاف "فريقه ليفربول ككل يمكنه التسجيل من أي مكان، وبأي لاعب، فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب من الركلات الثابتة".

واستمر الحارس المخضرم "بشكل عام، يعد ليفربول أحد أقوى الفرق في الهجمات المرتدة".

وواصل "لقد حاولنا منعهم من اللعب بأريحية في ملعب أنفيلد، وعلينا أن نتأكد من أننا سندافع جيدًا في الركلات الركنية، ولا ندعهم يركضون في هجمات مرتدة سريعة، نريد أن نأخذ زمام المبادرة".

ويعتقد نوير أن المباراة ستكون هجومية أكثر من ما كانت عليه مواجهة أنفيلد، وتحدث على إمكانية وصول المباراة لركلات الترجيح.

وأردف "بالطبع ركلات الترجيح ستكون مختلفة في التوتر عن المباراة. لا يمكنك التدرب على أشياء مثل هذه لذا لن نتدرب عليها".

وأتم نوير "ليس علينا أن نتحدث عن إبهامي لفترة طويلة الآن. الحقيقة أنه كان علي ارتداء جبيرة خلال المباريات منذ الأول من فبراير. لكن هذا ليس له أي تأثير على أدائي".