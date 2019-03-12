قائمة تونس – عودة معلول وتواجد ساسي واستبعاد النقاز

أعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة تضم 26 لاعبا استعدادا للتوقف الدولي بشهر مارس الجاري، بحضور علي معلول وفرجاني ساسي.

معلول ظهير الأهلي يعود لقائمة تونس بعد غيابه عن التوقف الدولي في نوفمبر الماضي للإصابة، فيما يتواصل تواجد ساسي المتألق مع الزمالك.

بينما تم استبعاد النقاز الذي تنبّأ موقع "الصريح" التونسي إلى استبعاده في وقت سابق بسبب "تصريحاته التي أثارت الغضب".

في شهر يناير الماضي دخل حمدي النقاز في أزمة "تصريحات قوية" مع مكرم الميساوي حارس منتخب تونس لكرة اليد وأسامة حسني لاعب المنتخب لليد بسبب "تشاجر الثنائي مع أشرف السعفي لاعب النجم الساحلي لكرة اليد"، وفقا لقناة نسمة التونسية.

قناة نسمة التونسية زعمت في تقرير سابق لها أن "النقاز وجه عبارات غير أخلاقية لثنائي المنتخب بسبب حادثة التشاجر مع لاعب النجم الساحلي لكرة اليد".

الأزمة تسببت في خروج وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم للحديث عن الأمر، قائلا: "النقاز سفير رائع لتونس مع علي معلول في مصر وكذلك فرجاني ساسي".

وأضاف خلال ظهوره السابق مع قناة نسمة "النقاز اعتبره أخي الصغير، وصاحب أخلاق عالية، نعم ارتكب خطأ مع كرة اليد وأنا اعتذر نيابة عن النقاز للاتحاد التونسي لكرة اليد".

وواصل "عندما يحضر النقاز لتونس، سنجلس سويا وننهي الأمور ولنتعلم مما حدث في المستقبل".

وكرر "بصفتي، كما تقولون، كبير العائلة، اعتذر للاتحاد التونسي لكرة اليد. هذا واجبنا". (طالع التفاصيل)

كما يغيب فخر الدين بن يوسف لاعب الاتفاق السعودي بسبب الإصابة، فيما عاد المخضرم أيمن المثلوثي (34 عاما) حارس مرمى مرمى الإفريقي.

تونس تواجه إي سواتيني في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 22 مارس في مباراة تحصيل حاصل بعد تأهلها بالفعل.

تونس تتصدر المجموعة العاشرة بالتصفيات برصيد 12 نقطة متفوقة بفارق المواجهات المباشرة على مصر صاحبة نفس الرصيد.

قبل أن تصطدم بالجزائر في مباراة ودية يوم 26 من الشهر نفسه.

قائمة تونس للتوقف الدولي المقبل:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – المعز حسن (نيس الفرنسي) – أيمن المثلوثي (الإفريقي)

الدفاع: أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) – علي معلول (الأهلي المصري) – صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – ياسين مرياح (أوليمبياكوس اليوناني) – رامي بدوي (الفيحاء السعودي) – لاري عزوني (كورتاي البلجيكي) – محمد دراجر (بادربورن الألماني)

الوسط: محمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) – إلياس سخيري (مونبلييه الفرنسي) – أيمن بن محمد (الترجي) – فرجاني ساسي (الزمالك المصري) – بلال صيداني (السيلية القطري)

الهجوم: نعيم سليتي (ديجون الفرنسي) – أنيس البدري (الترجي) – سيف الدين خاوي (كان الفرنسي) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي) – طه ياسين الخنيسي (الترجي) – يوسف المسكاني (يوبين البلجيكي) – فراس الشواط (الصفاقسي) – ياسين الشماخي (الإفريقي)

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