خاص خبر في الجول – الزمالك يبدأ اتصالاته مع تونس والمغرب لتفادي غياب الأجانب ضد المقاولون

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 12:06

كتب : أحمد شوقي

هدف فرجاني ساسي للزمالك في جور ماهيا

بدأ مسؤولو نادي الزمالك اتصالاتهم مع اتحادي تونس والمغرب لكرة القدم لتفادي غياب لاعبيه الأجانب ضد المقاولون العرب.

وأعلن الاتحاد المغربي عن قائمة أسود الأطلس لمباراتي مالاوي يوم 22 مارس ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 والأرجنتين يوم 26 مارس في مواجهة ودية.

أما الاتحاد التونسي، فلم يعلن عن قائمته لمباراتي إي سواتيني يوم 22 مارس، ومباراة الجزائر الودية يوم 26 مارس، في ظل احتمالية انضمام كل من فرجاني ساسي وحمدي النقاز لها.

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ويواجه الزمالك المقاولون يوم 20 مارس، أي قبل يومين من مواجهتي تونس والمغرب الرسميتين.

وبالتالي، علم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك بدأوا في إجراء اتصالات مع مسؤولي الاتحادين المغاربيين لتأخير انضمام لاعبي الفريق الأجانب.

ولا تضم قائمة المغرب من المهاجمين سوى بو طيب، ويوسف النصيري مهاجم ليجانيس وأيوب الكعبي مهاجم شانجاهاي الصيني، في ظل استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي لأسباب عائلية.

الزمالك يواجه حسين داي الأحد المقبل في الجزائر، قبل مواجهة المقاولون يوم الأربعاء – في مباراة تقام أثناء الأجندة الدولية - بالدوري في ظل منافسة شديدة بين الأبيض المتصدر بفارق نقطة عن الأهلي، وللزمالك مباراة أقل.

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