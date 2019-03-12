ميدو يفوز بجائزة أفضل مدرب بالجولة بعد تعادل تاريخي في محيط الرعب

فاز أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة، بجائزة أفضل مدرب في الجولة 23 من الدوري السعودي.

رابطة الدوري السعودي اختارت المدرب المصري ليفوز بالجائزة، بعد أن أجبر الهلال على التعادل 1-1 في استاد جامعة الملك سعود الملقَب بـ محيط الرعب.

الوحدة عانى من عدة غيابات مؤثرة على رأسها الحارس محمد عواد والمهاجم كابونجو كاسونجو، لكنه تمكّن من إجبار الزعيم على فقدان نقطتين.

ليقود ميدو فريقه إلى تجنُب الهزيمة أمام الهلال لأول مرة منذ 2008\2009، إذ خسر الوحدة كل مبارياته أمام نفس المنافس حتى تعادلهما قبل 4 أيام.

ميدو الذي سبق له تدريب الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، يشرف على تدريب الوحدة منذ ديسمبر الماضي، وقاده في 12 مباراة محققا 6 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

الفريق المنتمي لمكة المكرمة، يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع.

مبرووگ للفائزين بجوائز الأفضلية في الجولة الـ23 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..👏 1⃣ أفضل مدرب: احمد حسام "ميدو" 🇪🇬@alwehdaclub1 2⃣ أفضل لاعب: عبد الرزاق حمد الله 🇲🇦@AlNassrFC 3⃣ الجمهور المثالي: جمهور فريق @ittihadhttps://t.co/qHyTg9ka11 pic.twitter.com/hW4xpauaq2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 12, 2019

على صعيد متصل، فاز المغربي عبد الرزاق حمد الله بجائزة لاعب الجولة، بعد ثنائيته الرائعة في شباك الاتفاق وقيادته فريقه النصر لفوز ملحمي قوامه 3-2.

أما الاتحاد، ففازت جماهيره بجائزة الأفضل، بعد مساندتها الكبيرة للعميد في الفوز 2-0 على الفيحاء، وهو أول فوز محلي للاتحاد على ملعب الجوهرة هذا الموسم.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – الزمالك يبدأ اتصالاته مع تونس والمغرب لتفادي غياب الأجانب ضد المقاولون

خبر في الجول – بسبب المقاولون.. الزمالك يعود لفكرة الطائرة الخاصة إلى الجزائر

مران الزمالك – عودة بوطيب.. وغياب خماسي للمشاركة ضد الأهلي في مسابقة 1997

مران الأهلي – الشناوي يتدرب في الجيم.. انتظام عاشور وصلاح محسن ونجيب

عبد الحفيظ لـ في الجول: حالة الشناوي مطمئنة ويستطيع التواجد ضد الساورة