ميدو يفوز بجائزة أفضل مدرب بالجولة بعد تعادل تاريخي في محيط الرعب

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 13:03

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة

فاز أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة، بجائزة أفضل مدرب في الجولة 23 من الدوري السعودي.

رابطة الدوري السعودي اختارت المدرب المصري ليفوز بالجائزة، بعد أن أجبر الهلال على التعادل 1-1 في استاد جامعة الملك سعود الملقَب بـ محيط الرعب.

الوحدة عانى من عدة غيابات مؤثرة على رأسها الحارس محمد عواد والمهاجم كابونجو كاسونجو، لكنه تمكّن من إجبار الزعيم على فقدان نقطتين.

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ليقود ميدو فريقه إلى تجنُب الهزيمة أمام الهلال لأول مرة منذ 2008\2009، إذ خسر الوحدة كل مبارياته أمام نفس المنافس حتى تعادلهما قبل 4 أيام.

ميدو الذي سبق له تدريب الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، يشرف على تدريب الوحدة منذ ديسمبر الماضي، وقاده في 12 مباراة محققا 6 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

الفريق المنتمي لمكة المكرمة، يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع.

على صعيد متصل، فاز المغربي عبد الرزاق حمد الله بجائزة لاعب الجولة، بعد ثنائيته الرائعة في شباك الاتفاق وقيادته فريقه النصر لفوز ملحمي قوامه 3-2.

أما الاتحاد، ففازت جماهيره بجائزة الأفضل، بعد مساندتها الكبيرة للعميد في الفوز 2-0 على الفيحاء، وهو أول فوز محلي للاتحاد على ملعب الجوهرة هذا الموسم.

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