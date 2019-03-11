كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب تفهم موقف الزمالك، ووافق على عدم انضمام لاعبيه للمعسكر قبل مواجهة المقاولون يوم 20 مارس الجاري.

ويضم المنتخب من الزمالك كل من محمود عبد الرحيم "جنش" وطارق حامد ومحمود علاء، قبل مباراتي النيجر الرسمية في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 23 مارس، ونيجيريا الودية يوم 26 من نفس الشهر.

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "توليت الشرح لأجيري، وأخبرته بأهمية مباراة نصر حسين داي للزمالك، وضرورة لعب مباراة المقاولون قبل التوقف الدولي وقبل مواجهة الأهلي والزمالك التي تقام بعد التوقف الدولي، يوم 30 مارس".

وأردف "المنتخب يسافر بعد يوم من مواجهة المقاولون إلى النيجر. ننتظر إبلاغ برزنتيشن لنا بموعد الطائرة بعد الترتيب مع الشركة الناقلة".

وأتم "المعسكر يكتمل دون لاعبي الزمالك يوم 19 مارس بعد خوض عمار حمدي لمباراة الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود يوم 17 مارس، وينضم المحترفين لنا يوم 18 مارس".

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري يوم الخميس المقبل، قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد في الجولة السادسة للكونفدرالية خارج الديار.

رئيس نادي الزمالك أعلن مساء اليوم الأحد موافقة اتحاد الكرة على تأجيل المباراة. (طالع التفاصيل)

الآن، الزمالك سيلعب ضد نصر حسين داي يوم الأحد المقبل في الـ 17 من شهر مارس في الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة من كأس الكونفدرالية.

بعدها يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء في الدوري المصري في الـ 20 من نفس الشهر، ثم معسكر منتخب مصر، ثم القمة.

الزمالك يواجه الأهلي في الـ 30 من شهر مارس المقبل.

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