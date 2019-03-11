صدقت يا كلوب! تعرف على تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

يبدو أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان على حق في تصريحاته بشأن لاعبه محمد صلاح عقب لقاء بيرنلي.

كلوب توقع أن وسائل الإعلام ستختلف مع رأيه الذي أكد فيه أن صلاح كان أفضل لاعبي ليفربول أمام بيرنلي، وهو بالفعل ما حدث، لننظر كيف كان تقييم الدولي المصري من قبل الصحف الإنجليزية.

قال كلوب في تصريحاته عقب مباراة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي: "بالنسبة لي، كان محمد صلاح أفضل لاعب في الملعب، لكنني لست متأكداً من أننا سنرى ذلك في العديد من التقييمات بعد المباراة لأنه لم يسجل".

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء كانا ساديو ماني وروبرتو فيرمينو بمتوسط درجات تخطى الـ8 درجات.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.