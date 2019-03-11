صدقت يا كلوب! تعرف على تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 11 مارس 2019 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - يورجن كلوب

يبدو أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان على حق في تصريحاته بشأن لاعبه محمد صلاح عقب لقاء بيرنلي.

كلوب توقع أن وسائل الإعلام ستختلف مع رأيه الذي أكد فيه أن صلاح كان أفضل لاعبي ليفربول أمام بيرنلي، وهو بالفعل ما حدث، لننظر كيف كان تقييم الدولي المصري من قبل الصحف الإنجليزية.

قال كلوب في تصريحاته عقب مباراة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي: "بالنسبة لي، كان محمد صلاح أفضل لاعب في الملعب، لكنني لست متأكداً من أننا سنرى ذلك في العديد من التقييمات بعد المباراة لأنه لم يسجل".

أخبار متعلقة

كلوب يشدد: صلاح كان أفضل لاعبي ليفربول أمام بيرنلي بالفيديو – تمريرة حاسمة وانفراد لم يندم على إهداره في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي رقم قياسي سلبي لصلاح بعد مواجهة بيرنلي كلوب ينتقد حكم مباراة بيرنلي ويشدد: لا ينبغي أن يحدث ذلك بالفيديو - صلاح يصنع في فوز رباعي مثير لليفربول على بيرنلي

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء كانا ساديو ماني وروبرتو فيرمينو بمتوسط درجات تخطى الـ8 درجات.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.

محمد صلاح يورجن كلوب ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري المصري - دجلة (0)-(0) طلائع الجيش دقيقة | الدوري المصري
المستفيدون والمتضررون من عودة زيدان.. نافاس وبيل وإيسكو 20 دقيقة | تقرير في الجول
#ليلة_الأبطال مؤتمر سيميوني: جودين جاهز .. ويجب أن نتسم بالحذر 25 دقيقة | أوروبا
الوضع يزداد سوءا.. إنبي يتعادل مع الحدود ويفشل في الابتعاد عن منطقة الهبوط 30 دقيقة | الدوري المصري
حالة طوارئ.. رسميا – زيدان يستعيد عرش ريال مدريد 39 دقيقة | أوروبا
الأهلي: الخطيب تواصل مع الأمن لحضور 25 ألف متفرج للقاء الساورة 41 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 2 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 3 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك