مدرب المنتخب: راعينا العدل بين لاعبي الأهلي والزمالك.. ولا يعجبني تصرف أحداد

راعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري المساواة في الخيارات بين لاعبي الأهلي والزمالك في معسكر الشهر الجاري، بحسب تيتو جارسيا مساعد خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

وصرح جارسيا مدرب المنتخب: "نحاول أن نكون عادلين بين الفريقين في الخيارات، لذا اخترنا 3 من الأهلي ومثلهم من الزمالك، لأنه من غير العدل والظلم مثلا اختيار لاعبين اثنين من فريق و6 من آخر".

وبرر جارسيا: "نعلم أن مباراة القمة ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري، لقد وضعنا الأمر في الاعتبار، نعمل من أجل مصر والأندية المصرية".

وأشار عبر برنامج الماتش: "تعرضنا لمواقف مشابهة عدة مرات ونحن مدربين ونعلم تماما ما نقوم به قبل 3 أيام فقط من مباراة حاسمة في الدوري المصري".

وواصل: "أتمنى أن يكون كل اللاعبين في لياقة مميزة قبل كأس الأمم الإفريقية، لا نعلم متى ينتهي الدوري المصري، كنا نتمنى أن تنتهي بطولة الدوري قبل كأس الأمم لينضم اللاعبون مرتاحين نفسيا وعضليا".

في سياق آخر، دافع المدرب الإسباني عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائلا: "الابتعاد عن التهديف ليس أمرا سهلا، وما يفعله صلاح أمر صعب بشأن تسجيل المزيد من الأهداف رغم أنه يبدو سهلا للكثيرين".

واستطرد: "لقد رأيت رباعية ليفربول في بيرنلي، وشارك صلاح في صناعة 3 أهداف، وأعتقد أنه سيكون سعيدا عند المشاركة في بطولة إفريقيا، فهو من أفضل لاعبي العالم".

وانتقل المدرب العام للمنتخب لانتقاد تصرف حميد أحداد مهاجم الزمالك بوقوفه على الكرة خلال مباراة جور ماهيا في كأس الكونفدرالية، قائلا: "لقد فعلها بعد فوز مريح بثلاثة أو 4 أهداف".

وأتم تيتو جارسيا: "لا يعجبني هذا التصرف، إذا كنت مدربا لأحداد، لشددت عليه عقب اللقاء بضرورة احترام المنافس، لأنه من الممكن أن تخسر المباراة التالية بأربعة أو 5 أهداف، وسيرى نفس هذه اللقطة من لاعب منافس ولن تعجبه".

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